Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία: Εκπέμπει «SOS» ο ποταμός Πάδος

Η Μπρενέτς, μια μακρόστενη, ελικοειδής λίμνη στα Γαλλοελβετικά σύνορα, έχει σχεδόν στραγγίσει και εδώ και μία εβδομάδα δεν είναι πλέον πλωτή, εν μέσω της παρατεταμένης ξηρασίας που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη.

Συνήθως η λίμνη είναι γεμάτη από παραθεριστές, κατασκηνωτές και κολυμβητές το καλοκαίρι. Πολλοί κάνουν κανό ενώ τρεις εταιρείες σκαφών οργανώνουν εκδρομές για χιλιάδες τουρίστες κάθε σεζόν.

Φέτος όμως είναι ουσιαστικά έρημη. Η στάθμη στον ποταμό Ντου, που την τροφοδοτεί, έπεσε απότομα έπειτα από μήνες ελάχιστων βροχοπτώσεων και λόγω των τριών διαδοχικών κυμάτων καύσωνα, το τελευταίο είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Δεκάδες σκάφη είναι αραγμένα στην ξεραμένη αμμουδιά, συμπεριλαμβανομένου και του «Jumbo», ενός τουριστικού σκάφους που διαχειρίζεται ο Ιβάν Ντιρίγκ, ιδιοκτήτης της εταιρείας Societe de Navigation des Brenets.

«Έχουμε πληγεί σκληρά, επειδή είμαστε ανήμποροι μπροστά σε αυτό το φαινόμενο», είπε στο πρακτορείο Reuters. Ο Ντιρίγκ απέλυσε ήδη τους υπαλλήλους του και ανησυχεί για το εισόδημά του, αφού η στάθμη του νερού είναι 9 μέτρα κάτω από τον μέσο όρο και συνεχίζει να πέφτει κατά 22 εκατοστά την ημέρα.

Ο όγκος της βροχής που έχει πέσει από τον Απρίλιο ήταν ο μισός από τον συνήθη. Η ελβετική μετεωρολογική υπηρεσία MeteoSuisse ανέφερε ότι η φετινή ξηρασία είναι συγκρίσιμη με κάποιες από τις χειρότερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, όπως εκείνες του 1976, του 2003 και του 2018. Και η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Αυγούστου.







Αν και η λίμνη έχει βιώσει και στο παρελθόν ξηρασίες, ο Ντιρίγκ είπε ότι η συχνότητά τους πλέον αυξάνεται. Διαδέχονται η μία την άλλη, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν», είπε.

Τα νερά της λίμνης είναι πλέον καφετιά. Έχει απομείνει μόνο μια λεπτή κορδέλα νερού στο κέντρο, όπου κολυμπούν λιγοστά ψάρια και δυο κύκνοι. Ο κοντινός καταρράκτης, ο Σοτ ντε Ντουμπ, έχει σχεδόν ξεραθεί.







Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία, σε συναγερμό οι ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου







Συναγερμός και στην Ιταλία



Οι ιταλικές αρχές αύξησαν σήμερα σε «υψηλό» το επίπεδο συναγερμού για την ξηρασία στη λεκάνη του Πάδου, του κυριότερου ποταμού της χώρας, ενόψει της επιδείνωσης της κατάστασης και των δυσμενών μετεωρολογικών προβλέψεων.

Περισσότεροι από 100 δήμοι στο Πιεμόντε και τη Λομβαρδία, περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας, αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στην υδροδότηση, με ορισμένους δήμους να καταφεύγουν σε υδροφόρες για να γεμίσουν τις δεξαμενές των δικτύων πόσιμου νερού, όπως ανέφερε η αρχή του ποταμού Πάδου (ADBPO) σε ανακοίνωσή της.

Στους πρόποδες των Άλπεων, η λίμνη Ματζόρε και η λίμνη Κόμο είδαν τα ποσοστά πλήρωσής τους να υποχωρούν κατά 7% και 6% αντίστοιχα μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με την ADBPO, αφού τα νερά τους χρησιμοποιήθηκαν στην άρδευση των καλλιεργειών σε ολόκληρη την ξηρή κοιλάδα.







Οι δυσκολίες είναι σοβαρές στο Πιεμόντε (βορειοδυτικά), τη Λομβαρδία (βόρεια) και το Βένετο (βορειοανατολικά).

Το καλοκαίρι έφτασε πολύ νωρίς σε αυτές τις περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Μετά από έναν ξηρό χειμώνα και άνοιξη, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο καταγράφηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, που έλιωσαν τα αποθέματα χιονιού.

Οι αρχές ελπίζουν να αποτρέψουν μια καταστροφική ξηρασία παρόμοια με εκείνη του 2022. «Ας μη γελιόμαστε: οι καλοκαιρινές καταιγίδες δεν μπορούν να αποτελέσουν τη λύση σε διαρθρωτικά προβλήματα», προειδοποίησε ωστόσο στην ανακοίνωσή του ο γενικός γραμματέας της ADBPO, Αλεσάντρο Ντελπιάνο.

«Σε σύγκριση με πριν από δέκα ημέρες, παρά τις βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν, έχουμε λιγότερο νερό στις λίμνες και στους υδάτινους πόρους, ενώ οι αρδευτικές ανάγκες παραμένουν υψηλές για αρκετές καλλιέργειες, ξεκινώντας από το ρύζι», τόνισε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σικελία: Σκάφος σταμάτησε σε παραλία γεμάτη κόσμο και πέταξε 700.000 ευρώ στη θάλασσα



Ποιες μολυσματικές ασθένειες εξαπλώνονται από τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη