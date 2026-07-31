Δούναβης : Απόκοσμες εικόνες - Η ξηρασία έφερε ξανά στην επιφάνεια βυθισμένα πολεμικά πλοία των Ναζί

Η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει την Κεντρική Ευρώπη, έφερε ξανά στο φως γερμανικά πολεμικά πλοία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν βυθιστεί στον Δούναβη.

Η στάθμη του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της γηραιάς ηπείρου είναι τόσο χαμηλή κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας, με αποτέλεσμα να αναδύονται στην επιφάνεια πολυάριθμα ναυάγια γερμανικών πολεμικών πλοίων που βυθίστηκαν από τα πληρώματά τους το 1944.

Η παρατεταμένη ζέστη προκαλεί πτώση της στάθμης του νερού στον Δούναβη σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα σύμφωνα με το euronews κάθε χρόνο γίνονται ορατά πολυάριθμα ναυάγια γερμανικών πολεμικών πλοίων. Μερικά από αυτά πρόκειται να ανασυρθούν τα επόμενα χρόνια, ενώ άλλα έχουν ήδη μεταφερθεί στην ξηρά.

«Μάρτυρες» της προέλασης του Κόκκινου Στρατού



Η ιστορία των ναυαγίων ξεκινά πριν από περισσότερα από 80 χρόνια, προς το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το φθινόπωρο του 1944, η Βέρμαχτ υποχώρησε μπροστά στην προέλαση του Κόκκινου Στρατού, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Οι στρατιώτες του Χίτλερ είχαν διαταγές να μην αφήσουν κανέναν αξιοποιήσιμο στρατιωτικό εξοπλισμό να πέσει στα χέρια του εχθρού. Αυτό ίσχυε και για τις ναυτικές μοίρες της Κρίγκσμαρίνε στον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα, τα πληρώματα βύθισαν τα πλοία τους στον Δούναβη.

Image

Μια λήψη από drone δείχνει τις αμμουδιές που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στον ποταμό Δούναβη. REUTERS/Zorana Jevtic



Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιηθούν τα ναυάγια για να μπλοκάρουν τη ναυτιλιακή οδό και έτσι να εμποδίσουν τον Κόκκινο Στρατό να προχωρήσει προς τα πάνω κατά μήκος του Δούναβη. Αυτός ο αποκλεισμός εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις μέχρι και σήμερα.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων καλοκαιριών με καύσωνα, η πτώση της στάθμης του Δούναβη είχε ήδη αποκαλύψει ορισμένα από τα ναυάγια, για παράδειγμα τον Αύγουστο του 2022. Ως απάντηση, ένα έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του Πλαισίου Επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) ανέλαβε την ανέλκυση 21 από τα ναυάγια που προκαλούσαν τα μεγαλύτερα εμπόδια.

Image

Μια λήψη από drone δείχνει τις αμμοθίνες που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στον ποταμό Δούναβη, καθώς η στάθμη των υδάτων μειώνεται λόγω της παρατεταμένης καύσωνας και της ξηρασίας. REUTERS/Zorana Jevtic



Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο στρατηγικός εταίρος του επενδυτικού πλαισίου. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, ορισμένα από τα ναυάγια που βρίσκονται σε ένα στενό πέρασμα πέντε χιλιομέτρων του Δούναβη είχαν ήδη ανασυρθεί το 2024 με σχοινιά και καθαρίστηκαν από τη λάσπη.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ΕΤΕπ την ίδια χρονιά, ο τότε αναπληρωτής υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας σημείωνε πως τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2028. Πριν από την έναρξη των εργασιών ανέλκυσης, υπήρχε η εκτίμηση ότι περίπου 200 σκάφη βρισκόταν στον πυθμένα του Δούναβη, μεταξύ των οποίων κατεστραμμένα φορτηγά πλοία, ρυμουλκά και φορτηγίδες.

Image

Μια λήψη από drone δείχνει τις αμμοθίνες που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στην εκβολή του Δούναβη. REUTERS/Zorana Jevtic

Η ανέλκυση οπλισμένων σκαφών είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, ορισμένα σκάφη ενδέχεται να έχουν ακόμη πυρομαχικά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκρήξεις κατά τη διάρκεια της ανέλκυσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σικελία: Σκάφος σταμάτησε σε παραλία γεμάτη κόσμο και πέταξε 700.000 ευρώ στη θάλασσα