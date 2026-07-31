ΠΑΡ.31 Ιου 2026 22:07
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιταλία αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της κρίσης στη Θέουτα

μετανάστες
clock 20:47 | 31/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ιταλία ανακοίνωσε την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης Σένγκεν για τις μετακινήσεις από και προς την Ισπανία, ως απάντηση στις μαζικές διελεύσεις μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Παρότι οι δύο χώρες δεν συνδέονται με χερσαία σύνορα, το μέτρο αναμένεται να επηρεάσει όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας.

Σε ανακοίνωσή του, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποίησε επίσης ότι, σε συνεννόηση με το Παρίσι, αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων κατά μήκος των χερσαίων συνόρων Γαλλίας και Ιταλίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ιταλία Ισπανία Σενγκεν
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis