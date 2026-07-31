Λιμενικό: Απεγκλωβίστηκαν 59 άτομα από την παραλία της Πρέβελης λόγω της φωτιάς

Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων ατόμων από την παραλία της Πρέβελης προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, μετά την επέκταση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού, μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Αγίας Γαλήνης για την εξέλιξη της φωτιάς, ενεργοποιήθηκε το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση συνολικά 59 ατόμων από την παραλία της Πρέβελης. Συγκεκριμένα, οι 51 επιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ ακόμη 8 άτομα απομακρύνθηκαν με τη βοήθεια των ιδιωτικών σκαφών και μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό σκάφος στο ίδιο σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, ενώ οι δυνάμεις του Λιμενικού παρέμειναν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων αναγκών λόγω της πυρκαγιάς.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

"Ειδικότερα, κατόπιν ενημέρωσης της Λιμενικής Αρχής της Αγίας Γαλήνης για την επέκταση της πυρκαγιάς, τέθηκε σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης" αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού. "Με τη συνδρομή των δύο ιδιωτικών σκαφών απεγκλωβίστηκαν συνολικά πενήντα ένα (51) άτομα από τη παραλία «ΠΡΕΒΕΛΗ», τα οποία μετεπιβιβάστηκαν στο Περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στη συνέχεια, απεγκλωβίστηκαν επιπλέον οκτώ (08) άτομα με τη συνδρομή των ανωτέρω ιδιωτικών σκαφών, τα οποία μετεπιβιβάστηκαν στο Ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

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