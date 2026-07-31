Νέα αντίδραση για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο – Ζητείται επανεξέταση της επιλογής Σκουλούδη

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην τοπική κοινωνία η δήλωση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι η επιλογή των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής στο Ηράκλειο αποτελεί οριστική απόφαση.

Οι φορείς που εκφράζουν την αντίθεσή τους υποστηρίζουν ότι μια τόσο σημαντική επιλογή δεν μπορεί να προχωρά χωρίς πλήρη ενημέρωση, τεχνική τεκμηρίωση και δημόσια διαβούλευση. Όπως αναφέρουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία για την αξιολόγηση εναλλακτικών χώρων, ούτε τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ακίνητο.

Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ιδιωτικού χώρου, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση, τη συγκοινωνιακή σύνδεση, την οδική ασφάλεια, την κατάσταση του ρέματος που βρίσκεται στην περιοχή, καθώς και τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

Οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας επαναφέρουν την πρότασή τους για τη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, ώστε να εξεταστούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές με επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια.

Όπως επισημαίνουν, ζητούμενο δεν είναι η παρεμπόδιση της δημιουργίας της δομής, αλλά η διασφάλιση μιας διαδικασίας που θα βασίζεται στη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους:

Το δημόσιο συμφέρον δεν υπηρετείται με τετελεσμένες αποφάσεις. Οι σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνου Πλεύρη, στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, ότι η επιλογή των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής στο Ηράκλειο είναι οριστική, προκαλούν οργή και έντονο προβληματισμό στη τοπική κοινωνία.

Μια απόφαση αυτού του μεγέθους δεν μπορεί να στηρίζεται σε τετελεσμένα χωρίς πλήρη τεχνική τεκμηρίωση και δημόσια λογοδοσία. Μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών χώρων ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί τα κριτήρια βάσει των οποίων επελέγη το συγκεκριμένο ακίνητο. Παράλληλα, η επιλογή ιδιωτικού ακινήτου χωρίς να έχει προηγηθεί δημόσιος διαγωνισμός δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων.

Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποια διαδικασία εφαρμόστηκε, με ποια νομική βάση και γιατί δεν εξετάστηκαν με διαφάνεια εναλλακτικές λύσεις. Επιπλέον, παραμένουν αναπάντητα τα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα, όπως: - αν το ακίνητο διαθέτει εγκεκριμένη συγκοινωνιακή σύνδεση με την Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών, - αν η πρόσβαση πληροί τις απαιτήσεις οδικής ασφάλειας για μια εγκατάσταση με αυξημένη κυκλοφορία, - ποια είναι η κατάσταση του ρέματος που διέρχεται από την περιοχή και αν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία οριοθέτησής του, - καθώς και αν έχουν αξιολογηθεί πλήρως οι πολεοδομικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις του ακινήτου.

Η Πολιτεία οφείλει να αποδείξει ότι η επιλογή αυτή υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι απλώς ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας για τη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής με τη συμμετοχή του Υπουργείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης και των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές με αντικειμενικά, επιστημονικά και διαφανή κριτήρια.

Οι πολίτες δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ζητούν μια διαδικασία που να διασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την ορθή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Η κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί αποφάσεις χωρίς τεκμηρίωση, όταν παραμένουν σοβαρά ερωτήματα που αφορούν τη νομιμότητα, την ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον.

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