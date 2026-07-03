Ηράκλειο: «Όχι» στη δημιουργία δομής μεταναστών στους Αθανάτους λένε οι κάτοικοι

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Tην έντονη αντίδρασή τους απέναντι στον σχεδιασμό για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις της επιχείρησης Σκουλούδη στους Αθανάτους, εκφράζουν Με δημόσια ανακοίνωσή τους, κάτοικοι της περιοχής.

Όπως υποστηρίζουν, η συγκεκριμένη χωροθέτηση δεν πληροί τις απαραίτητες νομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια, το φυσικό περιβάλλον, τις υποδομές και την καθημερινότητα των κατοίκων. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τόσο ο Δήμος Ηρακλείου όσο και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν εκφράσει, μέσω σχετικών ψηφισμάτων, τη διαφωνία τους με την εγκατάσταση της δομής στο συγκεκριμένο σημείο.

Ακολουθεί η ανακοίνωση των κατοίκων:

«Παράνομο ΠΡΟΚΕΚΑ στα 240 μέτρα από δάσος. Καταγγελία κατοίκων

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου από το Υπουργείο Μετανάστευσης, εντός αστικού ιστού, στις πρώην εγκαταστάσεις της επιχείρησης Σκουλούδη, πιστεύουμε ακράδαντα και με πολλά στοιχεία τεκμηρίωσης ότι δεν πληροί τις νομικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και ως εκ τούτου είναι παντελώς ακατάλληλος για τη χωροθέτηση δομής.

Δημιουργεί αυξημένους κινδύνους πυρκαγιάς και πλημμύρας λόγω της άμεσης γειτνίασης με δασική έκταση στα 240 μέτρα και με μη οριοθετημένο ρέμα στα 10 μέτρα.

Ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις σχεδόν ανύπαρκτες υποδομές και προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές, επιχειρησιακές και οικονομικές συνέπειες.

Επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, σύμφωνα και με καταγεγραμμένες μαρτυρίες κατοίκων περιοχών όπου έγιναν δομές σε όλη τη χώρα και μάλιστα όλες εκτός αστικού ιστού, ενώ παράλληλα δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας και ανησυχίας.

Απειλεί την ενδημική πανίδα με προστατευόμενα είδη, όπως ο Γυπαετός, ο Αγρίνος Κρήτης και η Κρητική μυγαλή.

Το ίδιο το προτεινόμενο κτίριο μετά από έλεγχο της Πολεοδομίας Ηρακλείου βρέθηκε με πληθώρα αυθαιρεσιών και επιβλήθηκαν πρόστιμα.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης με ψηφίσματά τους δεν συναινούν στη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν είμαστε αντίθετοι στη φύλαξη των συνόρων. Είμαστε όμως αντίθετοι στην παράνομη καταστροφή του περιβάλλοντος, στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας, στον κίνδυνο και την ασφάλειά μας και δηλώνουμε ρητά την αντίθεσή μας στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή μας.

Καλούμε την πολιτεία να σεβαστεί το Σύνταγμα και τους νόμους και να αναζητήσει άλλη, νόμιμη χωροθέτηση μακριά από δάση, ρέματα και κατοικίες.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας

Οι κάτοικοι

Η συντονιστική επιτροπή

Οι πρόεδροι κοινοτήτων

Οι πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων

Ο πρόεδρος ΟΕΒΕΝΗ».

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