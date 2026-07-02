Ηράκλειο: Κολωνάκια ξανά στην παραλιακή – Έρχονται και σε δρόμους του κέντρου

Στην εκ νέου τοποθέτηση οριοδεικτών, των γνωστών πορτοκαλί κολωνακίων, προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου στην παραλιακή λεωφόρο, επιχειρώντας να βάλει τέλος στο χρόνιο φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης.

Οι οριοδείκτες τοποθετήθηκαν στο ρεύμα εξόδου της παραλιακής, δηλαδή στο τμήμα που οδηγεί προς το Παγκρήτιο Στάδιο, από τη συμβολή με την οδό Μίνωος έως και τη διασταύρωση με την οδό Αχαιών. Σε αντίθεση με την προηγούμενη εφαρμογή τους, τα κολωνάκια τοποθετήθηκαν ακριβώς δίπλα στο κράσπεδο, ώστε να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση χωρίς να περιορίζεται το πλάτος του οδοστρώματος.

Η παρέμβαση υλοποιείται βάσει απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει ως βασικό στόχο να διατηρείται ελεύθερη η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς η παράνομη στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο προκαλούσε συχνά κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και κινδύνους για την οδική ασφάλεια.

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(Τα κολωνάκια που μπήκαν την Τετάρτη στην παραλιακή)

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και το ekriti ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Δημήτρης Σπυριδάκης, ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στην παραλιακή λεωφόρο. Επόμενος στόχος είναι η τοποθέτηση αντίστοιχων οριοδεικτών στις οδούς Αγίου Μηνά, Κυρίλλου Λουκάρεως, Αβέρωφ και Γιαμαλάκη. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα ακολουθηθεί η ίδια λογική που εφαρμόστηκε στην παραλιακή, δηλαδή τα κολωνάκια θα τοποθετηθούν δίπλα στα κράσπεδα και όχι στη μέση του δρόμου, όπως είχε συμβεί κατά την προηγούμενη εφαρμογή τους, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις .

Όπως εξήγησε ο κ. Σπυριδάκης, για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το θέμα έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Κυκλοφορίας και το επόμενο βήμα είναι να εισαχθεί στη Δημοτική Επιτροπή. Ακολούθως θα τεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί η οριστική απόφαση και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.

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(Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Δημήτρης Σπυριδάκης)

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος γνωστοποίησε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι διαγραμμίσεις στους δρόμους του κέντρου όπου ολοκληρώθηκαν πρόσφατα ασφαλτοστρώσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, η δημοτική αρχή θα δώσει προτεραιότητα στην προώθηση του σχεδιασμού για την εγκατάσταση των νέων οριοδεικτών στις τέσσερις οδούς του κέντρου.

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