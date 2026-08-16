Γκόμεζ: Η απάντηση για την αγωγή των 1,2 εκατ. δολαρίων

ΗΣελένα Γκόμεζ περνά στην αντεπίθεση, λίγες ημέρες μετά την αγωγή που κατέθεσαν επενδυτές εναντίον της, της μητέρας της, Mandy Teefey, και της πρώην συνεργάτιδάς τους, Daniella Pierson, σχετικά με τη Wondermind, τη startup για την ψυχική υγεία που ίδρυσαν μαζί.

Μέσω του δικηγόρου της, Mathew S. Rosengart, η 34χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός απορρίπτει κατηγορηματικά όσα της αποδίδονται, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες περί απάτης «εντελώς αβάσιμες», τόσο σε επίπεδο πραγματικών περιστατικών όσο και νομικά. Παράλληλα, η νομική της ομάδα προαναγγέλλει ότι θα ζητήσει από το δικαστήριο την απόρριψη των αξιώσεων που έχουν στραφεί εναντίον της.

«Οι ισχυρισμοί ότι η Σελένα Γκόμεζ συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη “απάτη” ή άλλη παράνομη ενέργεια είναι εντελώς αβάσιμοι, τόσο ως προς τα πραγματικά περιστατικά όσο και νομικά. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη Σελένα απέναντι σε αυτές τις ψευδείς κατηγορίες και ήδη προχωράμε στην κατάθεση αιτήματος για την απόρριψη των αβάσιμων αξιώσεων εναντίον της», ανέφερε ο δικηγόρος της σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, στους επενδυτές είχε παρουσιαστεί η προοπτική μιας φιλόδοξης πλατφόρμας γύρω από την ψυχική υγεία και το wellness, με διάφορες πηγές εσόδων, ανάμεσά τους ένα app, διαφημιστικές συνεργασίες και άλλα projects. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι αρκετά από αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και ότι δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Wondermind. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς των εναγόντων που μένει να κριθούν δικαστικά.

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