Ρεκόρ για τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό: Στροφή σε οργανωμένα πακέτα και Κεντρική Ευρώπη

Σημαντικές αλλαγές στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ελλήνων καταγράφονται τη φετινή χρονιά, καθώς οι οικονομικές πιέσεις και η γεωπολιτική αστάθεια οδηγούν σε στροφή προς το οργανωμένο ταξίδι, τους προορισμούς του εξωτερικού και τις κρατήσεις εκτός αιχμής της θερινής περιόδου.

Όπως επισημαίνει ο ταξιδιωτικός πράκτορας Γιάννης Τζομπανάκης σε δηλώσεις του στο ertnews, «ο κόσμος φέτος δεν παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να κάνει διακοπές». Παρά τις πιέσεις, οι ταξιδιώτες επέλεξαν προσαρμοσμένες λύσεις, με τον κ. Τζομπανάκη να αναφέρει ως «πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι ο κόσμος φέτος γύρισε στο οργανωμένο ταξίδι, έπειτα από πολλά χρήματα που χάθηκαν, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής ή κακοτοπιές που έπεσαν οι ταξιδιώτες. Επέλεξαν να ταξιδέψουν οργανωμένα, να έχουν την ασφάλεια και κινήθηκαν κυρίως προς το εξωτερικό».

Παράλληλα, ξεχωρίζει το ενδιαφέρον για τις χώρες της Αδριατικής, όπως η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανική Ριβιέρα, οι οποίες «μπαίνουν ενεργά στον τουριστικό χάρτη και αποτελούν ένα σχεδόν ανταγωνιστικό προϊόν με τις ελληνικές ακτές».

Όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό, η προτίμηση διοχετεύθηκε στο ηπειρωτικό κομμάτι, στα Επτάνησα καθώς και σε οικονομικότερους, προσβάσιμους προορισμούς όπως είναι η Θάσος, τα Κύθηρα και η Λευκάδα.

Η τάση αυτή ενισχύεται από την ανάγκη των ταξιδιωτών να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος. Καθώς «το ταξίδι είναι ψυχική ανάγκη», ο Έλληνας ταξιδιώτης πλέον «κυνηγά την off season περίοδο για να επωφεληθεί από προσφορές λαμβάνοντας την ίδια υπηρεσία σε πολύ καλύτερη τιμή», επιτρέποντάς του είτε να παρατείνει τη διαμονή του είτε να επιλέξει αναβαθμισμένα καταλύματα με ίδια κόστη.

Παράλληλα, η σεζόν διατηρεί δυνατό ρυθμό μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου με κυρίαρχες τις last minute κρατήσεις, ενώ στο εξωτερικό οι ταξιδιώτες βρίσκουν ελκυστικά πακέτα που περιλαμβάνουν μετακινήσεις, ξεναγήσεις και επισκέψεις σε πολλαπλές πόλεις στο ίδιο κόστος.

Στροφή των Ελλήνων στο οργανωμένο ταξίδι και στο εξωτερικό



Τα στοιχεία της πρόσφατης μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ επιβεβαιώνουν τη δυναμική του εξερχόμενου τουρισμού, ο οποίος καταγράφει αύξηση σε όλα τα βασικά μεγέθη και κατά την περίοδο 2024 – 2025.

Οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά +8% (φτάνοντας τα 7,2 εκατ. από 6,7 εκατ.), οι διανυκτερεύσεις κατά +3% (35,5 εκατ.) και οι πληρωμές κατά +19%, αγγίζοντας τα €3,3 δισ., μέγεθος που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό. Η άνοδος της δαπάνης αποδίδεται τόσο στις πληθωριστικές πιέσεις όσο και στη στροφή των ταξιδιωτών από τους Βαλκανικούς προορισμούς προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Ειδικότερα, τα ταξίδια προς τις χώρες της Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση (αναχωρήσεις +10%, πληρωμές +23%), με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι σε αυτά τα κρατικά μέλη να είναι περίπου 2,6 φορές υψηλότερη από ό,τι σε χώρες της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης.

Στροφή των Ελλήνων στο οργανωμένο ταξίδι και στο εξωτερικό



Μάλιστα, η μέση ημερήσια δαπάνη (ΜΔΔ) των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Ευρωζώνη (€97) ξεπέρασε κατά +12% εκείνη των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα από την Ευρωζώνη (€87). Παρά τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, η συνολική μέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε κατά +10% (€464), αναδεικνύοντας ότι ένα τμήμα της εγχώριας αγοράς διαθέτει την αγοραστική δύναμη να επενδύσει περισσότερα σε ποιοτικότερες ταξιδιωτικές εμπειρίες και προορισμούς City Break στο εξωτερικό.

Πηγή: ertnews.gr

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