Ρέθυμνο: Συγκίνηση στην Παναγία Χαρακιανή για τα 16 έτη από την εκδημία του μητροπολίτη Άνθιμου

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Το πρωί της Κυριακής, 16ης Αυγούστου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής, της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ατάλης–Μπαλή, επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου–Ρεθύμνου.





Κατά τη Θεία Λειτουργία τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 16 ετών από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου (Συριανού).





Για τον μακαριστό Ποιμενάρχη των Ρεθυμνίων ομίλησε γλαφυρά ο Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Πολάκης, ο οποίος διετέλεσε Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος επί των ημερών του αοιδίμου Ιεράρχου.

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Προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε με επαινετικούς λόγους τιμής και σεβασμού στον μακαριστό Προκάτοχό του και ευχήθηκε πάντοτε το αποτύπωμα και η μνήμη του να παραμένουν αιώνια και φωτεινά, ώστε να φωτίζουν τους δρόμους και τις επιλογές μας.





Στο Αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, με τη φροντίδα του Καθηγουμένου της Μονής και Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου Παρθενίου Καλυβιανάκη, πνευματικού αναστήματος του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου, προσφέρθηκε κέρασμα προς τους πολυπληθείς προσκυνητές.

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Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι μίλησαν με ευγνωμοσύνη για τη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Ανθίμου, ενώ ο καλλιτέχνης κ. Ηλίας Παλιεράκης παρουσίασε ένα μελοποιημένο τραγούδι, το οποίο ο ίδιος έγραψε εις τιμήν και μνήμην του μακαριστού Ιεράρχου Μητροπόλεως.

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