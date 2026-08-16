ΚΥΡ.16 Αυγ 2026 18:23
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

"Η Κρήτη μάτωσε, αλλά δεν γονάτισε" – Τιμήθηκε η μνήμη των 23 εκτελεσθέντων στο Γωνιανό φαράγγι

γωνιανο φαραγγι εκδηλωση
clock 17:29 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμαρακίου, τίμησε τη μνήμη των κατοίκων του Καμαρακίου και των γύρω περιοχών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, στο Ηρώο που βρίσκεται στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στη θυσία των 23 πατριωτών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης:

«Στεκόμαστε σήμερα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό σε έναν τόπο μαρτυρίου. Σε έναν τόπο όπου, τον Αύγουστο του 1944, γράφτηκε μία ακόμη αιματοβαμμένη σελίδα της Κατοχής στην Κρήτη.

εκδηλωση γωνιανο φαραγγι

Εδώ, στο Ποροφάραγγο, είκοσι τρεις πατριώτες —δεκαεπτά από το Καμαράκι και έξι από τις Γωνιές, τα Σίσαρχα, τα Ανώγεια, το Αστυράκι και τον Καμαριώτη— έπεσαν θύματα της εκδικητικής μανίας των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Άνθρωποι απλοί και φιλήσυχοι.

μποκεας γωνιανο φαραγγι

Άνθρωποι της οικογένειας, της γης και του μόχθου. Άνθρωποι που αποσπάστηκαν βίαια από τους δικούς τους και οδηγήθηκαν στον θάνατο, όχι γιατί είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα, αλλά επειδή η ναζιστική βαρβαρότητα θέλησε να εκδικηθεί, να εκφοβίσει και να υποτάξει έναν ολόκληρο λαό. Δεν το κατόρθωσε. Γιατί η Κρήτη μπορεί να μάτωσε, αλλά δεν γονάτισε. Τα χωριά μας μπορεί να θρήνησαν νεκρούς, να γνώρισαν εκτελέσεις, πυρπολήσεις και ξεριζωμούς, όμως διατήρησαν όρθια την ψυχή και την αξιοπρέπειά τους.»

Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, συγγενών των θυμάτων καθώς και κατοίκων της περιοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Στο νοσοκομείο τρία ανήλικα που ήπιαν αλκοόλ

Κρήτη: Δύο τραυματίες σε ισάριθμα τροχαία τη νύχτα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκδήλωση εκτελεσθέντες Γωνιανό Φαράγγι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis