"Η Κρήτη μάτωσε, αλλά δεν γονάτισε" – Τιμήθηκε η μνήμη των 23 εκτελεσθέντων στο Γωνιανό φαράγγι

Ο Δήμος Μαλεβιζίου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμαρακίου, τίμησε τη μνήμη των κατοίκων του Καμαρακίου και των γύρω περιοχών που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, στο Ηρώο που βρίσκεται στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε στη θυσία των 23 πατριωτών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης:

«Στεκόμαστε σήμερα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό σε έναν τόπο μαρτυρίου. Σε έναν τόπο όπου, τον Αύγουστο του 1944, γράφτηκε μία ακόμη αιματοβαμμένη σελίδα της Κατοχής στην Κρήτη.

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Εδώ, στο Ποροφάραγγο, είκοσι τρεις πατριώτες —δεκαεπτά από το Καμαράκι και έξι από τις Γωνιές, τα Σίσαρχα, τα Ανώγεια, το Αστυράκι και τον Καμαριώτη— έπεσαν θύματα της εκδικητικής μανίας των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Άνθρωποι απλοί και φιλήσυχοι.

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Άνθρωποι της οικογένειας, της γης και του μόχθου. Άνθρωποι που αποσπάστηκαν βίαια από τους δικούς τους και οδηγήθηκαν στον θάνατο, όχι γιατί είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα, αλλά επειδή η ναζιστική βαρβαρότητα θέλησε να εκδικηθεί, να εκφοβίσει και να υποτάξει έναν ολόκληρο λαό. Δεν το κατόρθωσε. Γιατί η Κρήτη μπορεί να μάτωσε, αλλά δεν γονάτισε. Τα χωριά μας μπορεί να θρήνησαν νεκρούς, να γνώρισαν εκτελέσεις, πυρπολήσεις και ξεριζωμούς, όμως διατήρησαν όρθια την ψυχή και την αξιοπρέπειά τους.»

Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, συγγενών των θυμάτων καθώς και κατοίκων της περιοχής.

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