Στον ανακριτή τη Δευτέρα ο 35χρονος Ισραηλινός για τη φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου

Στη Δικαιοσύνη οδηγήθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά στα Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά σε βίλα όπου διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες.

Ο 35χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του Ανακριτή Ρεθύμνου, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση.

Σύμφωνα με το goodnet.gr και τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή των Σελλιών φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά που είχε ανάψει ο 35χρονος στον χώρο όπου διέμενε.

Η πυρκαγιά, λόγω και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενω οδήγησε και σε εκκένωση δυο οικισμών στο Φωτειναρι και τη Σούδα.

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