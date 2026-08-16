Η δραματική επιστροφή του προέδρου της Γουινέας μετά τις διακοπές του στην Ελλάδα – Βίντεο

Δραματική ήταν η επιστροφή του προέδρου της Γουινέας, Μαμαντί Ντουμπούγια, μετά τις διακοπές που έκανε με την οικογένειά του στην Ελλάδα.

Ο Ντουμπούγια επέστρεψε στο Κόνακρι την Παρασκευή 14 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το πολιτικό υπουργικό συμβούλιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ολοκληρώνοντας μια άνευ προηγουμένου σειρά θεσμικών ανακοινώσεων σχετικά με την προσωρινή απουσία του.

Ο αρχηγός του κράτους της Γουινέας έγινε δεκτός στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αχμέντ Σεκού Τουρέ σε μια τελετή που συγκέντρωσε τις κύριες πολιτικές, στρατιωτικές και διπλωματικές αρχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης, του πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης, επικεφαλής δημοκρατικών θεσμών, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και εκπροσώπων διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση μηνύματος στο οποίο ο Μαμαντί Ντουμπούγια επιβεβαίωσε ότι η δέσμευσή του να υπηρετήσει τη Γουινέα παρέμενε απόλυτη, παρά μια σύντομη ανάπαυλα που πέρασε στη θάλασσα με τη σύζυγό του.

«Η Γουινέα προχωρά μπροστά, οι θεσμοί της λειτουργούν και τίποτα δεν θα μας αποτρέψει από την αποφασιστικότητά μας να οδηγήσουμε το έθνος προς τους στόχους που έχουμε θέσει από κοινού», δήλωσε.

Η επιστροφή του σηματοδότησε την κορύφωση μιας επικοινωνιακής στρατηγικής που ξεκίνησε με την επίσημη ανακοίνωση της αναχώρησής του για διακοπές λίγων ημερών στην Ελλάδα με την οικογένειά του. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά στην πρόσφατη πολιτική ιστορία της Γουινέας που ανακοινώθηκε κάτι αντίστοιχο στο πλαίσιο της θεσμικής διαφάνειας.

Κατά την αναχώρησή του από το Κόνακρι, ο Μαμαντί Ντουμπούγια αποχαιρέτισε τον πρωθυπουργό Αμαντού Ούρι Μπα, αρκετούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους της προεδρίας, εκπροσώπους των δημοκρατικών θεσμών, των ενόπλων δυνάμεων και του διπλωματικού σώματος.

Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσε στη συνέχεια δήλωση επιβεβαιώνοντας την «ακλόνητη αφοσίωσή» του στον πρόεδρο και τον λαό της Γουινέας, καλώντας παράλληλα τον πληθυσμό να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στις φήμες.

Ανακοινώνοντας την επιστροφή του, η προεδρία της Γουινέας έθεσε τέλος σε μια διαδικασία κατά την οποία ο αρχηγός του κράτους προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες για τη συνέχιση των δημόσιων λειτουργιών, τονίζοντας επανειλημμένα ότι οι θεσμοί εξακολούθησαν να λειτουργούν κατά την απουσία του.

Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος είχε ήδη πυροδοτήσει φήμες σχετικά με την υγεία του μετά από την παρατεταμένη απουσία του από τη δημόσια ζωή. Η κυβέρνηση προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, δηλώνοντας ότι υποβαλλόταν σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις και ότι τού συστήθηκε μια περίοδο ανάπαυσης.

Η επιστροφή στη Γουινέα έγινε εν μέσω αναφορών για δυσαρέσκεια σε τμήματα του στρατού και στις τάξεις της αντιπολίτευσης για την ολίσθηση της χώρας σε δικτατορία.

Σημειώνεται ότι ο Ντουμπούγια κατέλαβε την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα το 2021 και εξελέγη πρόεδρος στα τέλη του 2025.

Οι διακοπές του πυροδότησαν πολιτική διαμάχη στην αφρικανική χώρα, με την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική και να ζητά «τον τερματισμό της δικτατορίας».

Μύκονος και μετά Λεμεσός

Σύμφωνα με τον Γάλλο ερευνητή δημοσιογράφο Thomas Dietrich, μια ανάλυση των δεδομένων πτήσης που σχετίζονται με το ταξίδι του προέδρου της αφρικανικής χώρας, υποδήλωνε ότι δύο αεροσκάφη αναχώρησαν από το αεροδρόμιο του Κόνακρι στις 3 Αυγούστου.

Παράλληλα με το προεδρικό αεροσκάφος, απογειώθηκε επίσης ένα ιδιωτικό τζετ νηολογημένο στις Παρθένους Νήσους, το οποίο είχε φτάσει την προηγούμενη ημέρα από τη νότια Γαλλία.

Τα δύο αεροσκάφη, αναχωρώντας το ένα μετά το άλλο, πέταξαν για τη Μύκονο πριν απογειωθούν ξανά λίγο αργότερα και προσγειωθούν στη Λάρνακα. Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, υπήρχαν εικασίες ότι ο Ντουμπούγια μπορεί να εισήχθη διακριτικά σε ιατρική μονάδα στην Κύπρο.