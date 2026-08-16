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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Τρίτος τελικός για την τρομερή Άρτεμις Βασιλάκη - Στις 20:12 ο τελικός των 400μ.ελεύθερο

ΒΑΣΙΛΑΚΗ
clock 12:37 | 16/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Την πρόκρισή της στον τελικό των 400μ. ελεύθερο εξασφάλισε η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση.

Η  πρωταθλήτρια του Τρίτωνα  Ηρακλείου αγωνίστηκε στην τρίτη προκριματική σειρά και τερμάτισε στην τέταρτη θέση με χρόνο 4:11.70. Η επίδοσή της ήταν η 8η καλύτερη συνολικά των προκριματικών, αποτέλεσμα που της έδωσε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό (16/8-20:12).

Η Άρτεμις είχε τον όγδοο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά του αγωνίσματος με 4:11.70, αλλά προκρίθηκε ως έβδομη δεδομένου ότι μπροστά της βρέθηκαν τρεις Γερμανίδες και η μία τέθηκε εκτός τελικού αυτομάτως. Πρόκειται για την Λίντα Ροτ που είχε χειρότερο χρόνο από τις συμπατριώτισσές της και τερμάτισε 4η με 4:08.42 στην τέταρτη σειρά.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Aquatics Federation (@koe_haf)

Η Βασιλάκη συνεχίζει έτσι την εντυπωσιακή της παρουσία στη διοργάνωση του Παρισιού, καθώς αυτή είναι η τρίτη συμμετοχή της σε τελικό ατομικού αγωνίσματος. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει την παρουσία της στους τελικούς των 800μ.(4η) και των 1.500μ. ελεύθερο (7η).

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εμφάνισή της στα 1.500μ. ελεύθερο, όπου στον προκριματικό σημείωσε 16:13.81, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών και Κ23.

Στα 400μ. ελεύθερο, η Βασιλάκη έχει ήδη καταγράψει μέσα στο 2026 πανελλήνιο ρεκόρ με 4:10.57, επίδοση που πέτυχε στο Giant Open τον Μάρτιο.

Η πρόκριση στον αποψινό τελικό προσθέτει ακόμη μία σημαντική παρουσία για την ελληνική κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Η Βασιλάκη θα επιστρέψει στην πισίνα το βράδυ της Κυριακής (20:12), έχοντας πλέον μπροστά της την ευκαιρία να κυνηγήσει την καλύτερη δυνατή θέση απέναντι στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης.

Η ελληνική κολύμβηση έχει, πλέον, ακόμη μία εκπρόσωπο σε τελικό μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με την Άρτεμις Βασιλάκη να δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

25ος ο Βασίλης Κακουλάκης

Στα 4Χ100μ. μικτής ομαδικής οι Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Βαγγέλης Ντούμας, Απόστολος Σίσκος και Στέργιος Μπίλας κολύμπησαν αρκετά γρήγορα και παρόλο που πέτυχαν νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 3:33.67 κατετάγησαν ένατοι και δεν μπόρεσαν να προκριθούν στην οκτάδα του τελικού.

Στα 400μ. ελεύθερο στους άνδρες ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε σε 3:48.10 και ήταν ενώ ο Βασίλης Κακουλάκης με 3:50.94 έμειναν εκτός τελικού στο αγώνισμα. Ο Μάρκος Κατετάγη 14ος και 25ος ο Κακουλάκης.

Στο ομαδικό των 4Χ100 μικτής ομαδικής η ελληνική ομάδα ακυρώθηκε, η Βλάχου έπεσε πιο γρήγορα στο νερό. Ωστόσο, η σύνθεση είναι νέα και η ομάδα (Αντωνιάδου, Τασάκου, Βλάχου, Παυλοπούλου) αναμένεται να βελτιωθεί αρκετά.

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