Στην Πάρο για τον Δεκαπενταύγουστο η Μαρία Καρυστιανού, οι ευχές της για την γιορτή της Παναγίας

Στην Πάρο επέλεξε να περάσει τον Δεκαπενταύγουστο η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Το νησί βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο του εορτασμού, καθώς στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή πραγματοποιούνται, όπως κάθε χρόνο, οι σημαντικότερες εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταύγουστο.

Το πρωί της Κυριακής, η Μαρία Καρυστιανού εντοπίστηκε στο λιμάνι της Πάρου, όπου περίμενε κανονικά στην ουρά μαζί με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο και να αναχωρήσει από το νησί.

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Οι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο

Μία ημέρα νωρίτερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook τις ευχές της για τη γιορτή της Παναγίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Τι ευλογία να ζούμε σε μια χώρα γεμάτη από απέραντο μπλε και καθαρό λευκό! Σε έναν τόπο γεμάτο από ανθρώπους που, κόντρα στις δυσκολίες, συνεχίζουν να χαμογελούν…. κι ας είναι τα μάτια βουρκωμένα. Χαμογελούν γιατί η ελπίδα μέσα στην ψυχή τους παραμένει ζωντανή και αλώβητη. Αγαπημένη μας Παναγιά, λατρεμένη μητέρα όλων! Αγαπημένη μου Ελλάδα, πονεμένη …μα πάντα περήφανη. Με τη βοήθεια του ουρανού, το σκοτάδι θα διαλυθεί και το φως θα ζεστάνει ξανά τις καρδιές μας.

Χρόνια Πολλά σε κάθε εορτάζουσα και εορτάζοντα. Χρόνια Πολλά σε όλους όσοι κρατούν ζωντανό το μεγάλο όραμα και συστρατεύονται με αφοσίωση σε αυτήν την ιερή αποστολή. Χρόνια Πολλά στη νεολαία μας, σε αυτούς που προσκαλούμε να επιστρέψουν στην πατρίδα μας , αλλά και σε εκείνους για τους οποίους θα παλέψουμε ώστε να μη χρειαστεί να ξενιτευτούν ποτέ. Χρόνια Πολλά Ελλάδα μας!

Μαρία Καρυστιανού».

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