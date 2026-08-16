Μετρά πληγές η Μάνη από το πρωτοφανές μπουρίνι: «Έπεσε τόσο νερό όσο όλο τον χρόνο» (βίντεο)

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Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος των ζημιών στη Μάνη, μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε μέσα σε λίγη ώρα δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά προς τους οικισμούς. Προβλήματα καταγράφονται σε κατοικίες, τουριστικά καταλύματα και σημεία του οδικού δικτύου.

Σφοδρό ήταν το πέρασμα στο Οίτυλο, το Νέο Οίτυλο, η Αλύπα, η Κοκκάλα και το Έξω Νυμφίο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το νερό έφτασε μέχρι τα παράθυρα και εισχώρησε στο εσωτερικό σπιτιών και καταλυμάτων.

«Έπεσε τόσο νερό όσο όλο τον χρόνο»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος χαρακτήρισε το φαινόμενο πρωτοφανές, τονίζοντας: «Έπεσε τόσο νερό όσο όλο τον χρόνο. Είμαι 66 ετών και δεν έχω δει κάτι παρόμοιο». Όπως ανέφερε, η κακοκαιρία επηρέασε περιοχές του πρώην Δήμου Οιτύλου και του πρώην Δήμου Ανατολικής Μάνης, συνολικά έξι κοινότητες. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο Οίτυλο, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στην ανατολική Μάνη.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι το νερό «μπήκε μέσα στα χωριά», προκαλώντας εικόνες που, όπως είπε, δεν περίμενε να δει στην πετρώδη περιοχή.

Στην Αλύπα, ο κεντρικός δρόμος μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε ορμητικό χείμαρρο, ενώ στην Κοκκάλα καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, με περίπου 110 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Καθαρισμοί και αποτίμηση των ζημιών

Λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά έχουν καλύψει τμήματα του οδικού δικτύου, με την κυκλοφορία σε ορισμένα σημεία να έχει διακοπεί ή να γίνεται με δυσκολία.

Κάτοικοι και επαγγελματίες προσπαθούν παράλληλα να αντιμετωπίσουν τις ζημιές σε σπίτια και τουριστικά καταλύματα. Συνεργεία επικεντρώνονται στον καθαρισμό δρόμων και περιουσιών, στην απομάκρυνση των φερτών υλικών και στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών.

Ο Γιώργος Εξαρχάκος απηύθυνε μέσω της ΕΡΤ έκκληση για κρατική στήριξη, υπογραμμίζοντας: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Πολιτείας».

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