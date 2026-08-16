Πάρος: Δικογραφία εναντίον του οδηγού ταξί που ξυλοκόπησε ηλικιωμένο - «Να εξεταστούν όσα προηγήθηκαν»

Ενα επεισόδιο ξυλοδαρμού στην Πάρο έγινε χθες γνωστό καθώς οδηγός ταξί ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων για μια θέση πάρκινγκ και το βίντεο από το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Αφορμή για τον ξυλοδαρμό αποτέλεσε η κίνηση του υπαλλήλου να παρκάρει μια «γουρούνα» που ενοικιάζει η επιχείρηση, σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν βαριές ύβρεις μεταξύ τους μέχρι που κάποια στιγμή ο οδηγός ταξί όρμησε στον υπάλληλο, τον έπιασε από τον λαιμό και τον έριξε πάνω στη γουρούνα. Στα πλάνα φαίνεται και ο υπάλληλος να τον χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Ο καβγάς έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων που χώρισαν τους δύο άνδρες.

Άνθρωποι του νησιού, απέδωσαν το επεισόδιο στο ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση στην πιάτσα των ταξί ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος και πού μπορεί να σταθμεύει οχήματα.

Εναντίον του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατόπιν σχετικής εντολής του εισαγγελέα. Παράλληλα, δόθηκε επίσημη παραγγελία στον ηλικιωμένο για εξέταση από ιατροδικαστή. Η έκθεση θα επισυναφθεί στη δικογραφία για να πιστοποιηθεί η σοβαρότητα των τραυμάτων. Στη συνέχεια, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει δίωξη και θα ορίσει δικάσιμο.

«Το βίντεο δείχνει μόνο ένα μέρος όσων συνέβησαν»

Στο μεταξύ, ανακοίνωση εξέδωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Ταξί Πάρου που μπορεί να εκφράζουν την κατηγορηματική και απερίφραστη αντίθεσή του σε κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν αυτή προέρχεται, όμως αναφέρουν πως το βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα δείχνει μόνο ένα μέρος όσων συνέβησαν. «Η ιδιαίτερα αυξημένη επαγγελματική πίεση και ο μεγάλος φόρτος εργασίας κατά τη θερινή περίοδο είναι μία πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες του κλάδου. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία ή άλλοθι για πράξεις βίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά» αναφέρουν συγκεκριμένα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Διοικητού Συμβουλίου του Συλλόγου Ταξί Πάρου:

«Ο Σύλλογος Ταξί Πάρου εκφράζει την κατηγορηματική και απερίφραστη αντίθεσή του σε κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν αυτή προέρχεται και ανεξαρτήτως των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώνεται. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στη Νάουσα Πάρου, κατά το οποίο οδηγός ταξί επιτέθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού. Η ιδιαίτερα αυξημένη επαγγελματική πίεση και ο μεγάλος φόρτος εργασίας κατά τη θερινή περίοδο είναι μία πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες του κλάδου. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία ή άλλοθι για πράξεις βίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταδικάζει το συγκεκριμένο περιστατικό και, εκ μέρους του πρώην συναδέλφου μας, ζητά συγγνώμη από τον ηλικιωμένο συμπολίτη μας, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά.

Παράλληλα, θεωρούμε σημαντικό να επισημανθεί ότι το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει μόνο ένα μέρος του περιστατικού και όχι όσα προηγήθηκαν της έντασης. Από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν προκύψει, υπήρξαν γεγονότα πριν από την έναρξη της καταγραφής τα οποία συνέβαλαν στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθούν, ώστε να υπάρχει πλήρης και αντικειμενική εικόνα του συμβάντος. Η αναφορά αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολόγηση, αποδοχή ή επικρότηση της βίαιης συμπεριφοράς που ακολούθησε. Ο Σύλλογος Ταξί Πάρου παραμένει προσηλωμένος στις αρχές του επαγγελματισμού, του σεβασμού και της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς απέναντι σε κάθε πολίτη και επισκέπτη του νησιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ταξί Πάρου»

Πηγή: protothema.gr

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