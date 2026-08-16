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ΚΡΗΤΗ

Μαργαρίτες Ρεθύμνου: Σήκωσαν ηλικιωμένη με το κρεβάτι της και την έβαλαν στο γλέντι (βίντεο)

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clock 09:54 | 16/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Στις Μαργαρίτες Ρεθύμνου, ένα διαφορετικό στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του γλεντιού που είχε στηθεί στο χωριό. Παρέα ανθρώπων σήκωσε το κρεβάτι μιας ηλικιωμένης, κατάκοιτης γυναίκας και την έβαλε στο κέντρο του γλεντιού, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συμμετάσχει με τον δικό της τρόπο.

Στο βίντεο φαίνεται το κρεβάτι να σηκώνεται και να γυρίζει γύρω-γύρω, σαν η ηλικιωμένη να χορεύει μαζί με τους υπόλοιπους. Η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή, συμμετέχοντας με χαμόγελο και χτυπώντας παλαμάκια στον ρυθμό της μουσικής.

Ένα στιγμιότυπο που, πέρα από το γλέντι, αποτυπώνει τη διάθεση των ανθρώπων να κάνουν συμμέτοχη στη χαρά της βραδιάς ακόμη και μια γυναίκα που δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι της.

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