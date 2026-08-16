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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ήπιε, μπλέχτηκε σε καυγά και τον ξυλοκόπησαν

ξυλοδαρμός
clock 07:56 | 16/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Ένα ακόμη περιστατικό βίας καταγράφηκε τα ξημερώματα στα Μάλια, όπου ένας νεαρός τραυματίστηκε έπειτα από ξυλοδαρμό. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05.30 όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, σημειώθηκε επεισόδιο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του νεαρού.

Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειων.

Σημει΄φνται ότι καθημερινά στα Μάλια και τη Χερσόνησο, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν η τουριστική κίνηση και η νυχτερινή διασκέδαση βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους. Την ίδια ώρα, σημαντικός είναι και ο φόρτος που δέχεται το ΕΚΑΒ στην περιοχή από περιστατικά που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα μεσάνυχτα μέχρι και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν συνολικά 14 περιστατικά μέθης σε ολόκληρη την Κρήτη, με αρκετά από αυτά να εντοπίζονται στα Μάλια και τη Χερσόνησο.

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