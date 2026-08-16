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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά νεκροί σε τροχαίο ανάμεσά τους και δύο παιδιά

τροχαίο, τουρκία
clock 08:23 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τροχαίο χθες Σάββατο το πρωί στη Λιτζέ, στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, με δυο παιδιά να συγκαταλέγονται στα θύματα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη.

Προηγούμενος προσωρινός επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και έντεκα τραυματίες.

«Δυο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στον τόπο του δυστυχήματος και άλλοι πέντε υπέκυψαν στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν», εξήγησαν οι υπηρεσίες του κυβερνήτη.

«Συνεχίζουν να παρέχονται σε νοσοκομεία της επαρχίας μας ιατρικές φροντίδες σε εννιά ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», κατά την ίδια πηγή.



Μικρό λεωφορείο μετέφερε μέλη οικογένειας στη Μους, στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου θα τελείτο αρραβώνας, όταν έσκασε το ένα από τα ελαστικά του οχήματος, εξήγησε το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το μικρό λεωφορείο ανατράπηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Τα δυο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν 4 και 10 ετών.

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