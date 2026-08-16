Σοκ: Αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή η σύγκρουση δύο αεροπλάνων

Ένα σοβαρό μπέρδεμα στον αέρα, που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πολύ πιο επικίνδυνη κατάσταση, σημειώθηκε στις 14 Αυγούστου, όταν δύο αεροσκάφη της American Airlines βρέθηκαν ταυτόχρονα στον αέρα με το ίδιο callsign.

Το ένα αεροπλάνο ερχόταν από το Σικάγο και το δεύτερο είχε μόλις απογειωθεί από το Φοίνιξ. Το ακόμα πιο ανησυχητικό ήταν ότι και τα δύο χρησιμοποιούσαν τον ίδιο αριθμό πτήσης, American 2482, και επικοινωνούσαν στην ίδια ραδιοσυχνότητα.

Η επικίνδυνη σύγχυση δημιουργήθηκε μετά την καθυστέρηση της πτήσης από το Σικάγο λόγω κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, για την πτήση από το Φοίνιξ χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα δύο αεροπλάνα με το ίδιο callsign να βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα.

Ο ελεγκτής αντιλήφθηκε το μπέρδεμα



Το ηχητικό από τις επικοινωνίες αποκαλύπτει πώς ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Αρχικά, οι δύο πτήσεις αντιμετωπίζονταν κανονικά, με τα αεροσκάφη να βρίσκονται σε διαφορετικά ύψη. Όταν όμως έγινε αντιληπτό ότι δύο αεροπλάνα εμφανίζονταν με το ίδιο callsign στην ίδια περιοχή, ο ελεγκτής έδρασε άμεσα.

Ενημέρωσε τους πιλότους για την παρουσία του άλλου αεροσκάφους και έδωσε πρόσθετες οδηγίες, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη απόσταση.

Οι δύο χειριστές επιβεβαίωσαν ότι είχαν οπτική επαφή μεταξύ τους, ενώ τα αεροσκάφη παρέμειναν σε διαφορετικά ύψη μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια.







Ο ίδιος ο ελεγκτής χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά ασυνήθιστο, καθώς, όπως ανέφερε, στα 25 χρόνια που εργάζεται δεν είχε ξαναδεί δύο αεροσκάφη να εμφανίζονται ταυτόχρονα με το ίδιο callsign.

Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε πάρει πολύ πιο σοβαρή τροπή αν η σύγχυση δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως.

«Δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν τέτοια λάθη»



Μιλώντας στο Associated Press, ο ειδικός σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας Steve Arroyo ανέφερε ότι η American Airlines δεν αντιλήφθηκε πως δύο αεροσκάφη με τον ίδιο αριθμό πτήσης θα βρίσκονταν ταυτόχρονα στον αέρα.

Όπως σημείωσε, τέτοια λάθη δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία των δικλίδων ασφαλείας που υπάρχουν στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας.

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστωθεί πώς προέκυψε η σύγχυση.

Παρά το σοβαρό μπέρδεμα, η άμεση αντίδραση του ελεγκτή και των πιλότων απέτρεψε τα χειρότερα. Και οι δύο πτήσεις συνεχίστηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια.

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