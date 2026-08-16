Ισπανία: Δύο γυναίκες νεκρές από τις πλημμύρες

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Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο βρέφη τραυματίστηκαν χθες Σάββατο (15/08) στη βορειοδυτική Ισπανία, μετά από πλημμύρα και κατολίσθηση που έπληξαν την περιοχή.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δύο γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών αντίστοιχα», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης και Λεόν, μετά την καταστροφή στο μικρό χωριό Μανθανέδο δε Βαλδουέθα.

Dos mujeres mueren en una bodega anegada por una riada cerca de Ponferrada (León).







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Dos bebés sufrieron también heridas leves.







En Bouzas varios vehículos fueron arrastrados por la riada. pic.twitter.com/QYqoRsLsCl — EFE Castilla y León (@EFE_CyL) August 15, 2026

Οι ίδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι δύο βρέφη δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για μώλωπες, ενώ ένα τρίτο άτομο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, «εντοπίστηκε σώος».

🚨 #URGENTE | 11:15 p. m. reportan inundaciones en Cagilones, eje 3, sector La Vega 2, parroquia La Vega. pic.twitter.com/ZfmOptBBNi — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) August 16, 2026

Πυροσβέστες, αστυνομικοί, ασθενοφόρα και μέλη της Πολιτοφυλακής έσπευσαν στο σημείο, το οποίο, σύμφωνα με πλάνα από ελικόπτερο διάσωσης, περιβάλλεται από λοφώδη και δασώδη περιοχή.

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