ΚΥΡ.16 Αυγ 2026 10:05
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Δύο γυναίκες νεκρές από τις πλημμύρες

Ισπανία Πλημμύρες
clock 09:11 | 16/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δύο ηλικιωμένες γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο βρέφη τραυματίστηκαν χθες Σάββατο (15/08) στη βορειοδυτική Ισπανία, μετά από πλημμύρα και κατολίσθηση που έπληξαν την περιοχή.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος δύο γυναικών, ηλικίας περίπου 60 και 80 ετών αντίστοιχα», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστίλης και Λεόν, μετά την καταστροφή στο μικρό χωριό Μανθανέδο δε Βαλδουέθα.

Οι ίδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι δύο βρέφη δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για μώλωπες, ενώ ένα τρίτο άτομο που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενο, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 80 ετών, «εντοπίστηκε σώος».

Πυροσβέστες, αστυνομικοί, ασθενοφόρα και μέλη της Πολιτοφυλακής έσπευσαν στο σημείο, το οποίο, σύμφωνα με πλάνα από ελικόπτερο διάσωσης, περιβάλλεται από λοφώδη και δασώδη περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισπανία Πλημμύρες Γυναίκες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis