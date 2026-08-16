Κρήτη: Δύο τραυματίες σε ισάριθμα τροχαία τη νύχτα

Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κρήτη, με δύο άτομα να τραυματίζονται και να μεταφέρονται για τις πρώτες βοήθειες στα νοσοκομεία.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή του Σκαλανίου. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, σε καλή κατάσταση.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 02.30 τα ξημερώματα, ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε στα Χανιά. Και σε αυτή την περίπτωση ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση.

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