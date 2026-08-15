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Η Evangelia χόρεψε τις «Καμπάνες» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στα Χανιά

αργυρος
clock 21:00 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Evangelia βρέθηκε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίζεται να ερμηνεύει το νέο κομμάτι του "Καμπάνες" και εκείνη να χορεύει μαζί του.

«Καλό Δεκαπενταύγουστο παρέα μου. Λίγη ελληνική καλοκαιρινή ενέργεια, πριν βρεθούμε όλοι μαζί στο PARÉA tour» έγραψε στη  λεζάντα της ανάρτησης.

A post shared by EVANGELÍA (@evangelia)

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