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ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σφοδρά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικό αεροδρόμιο και κέντρο πυραύλων

Ουκρανικά πλήγματα
clock 20:46 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε σε επιθέσεις μακρού βεληνεκούς ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο και κέντρο πυραύλων που υποστηρίζει το αντίστοιχο του Starlink νέο ρωσικό δορυφορικό δίκτυο Ιντερνετ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι πύραυλοι cruise Flamingo έπληξαν την μονάδα των πυραύλων που βρίσκεται σε απόσταση 900 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα στο πλαίσιο της εκστρατείας πίεσης του Κιέβου προς την Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο.

«Είναι σημαντικό να μειωθεί το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας. Χρειάζεται ειρήνη και αυτό πρέπει να γίνει σαφές στην Ρωσία – μέσω συγκεκριμένων καταστροφών σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις», δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του X.

Το γενικό στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε επιθέσεις κατά στρατιωτικού αεροδρομίου στο Νίζνι Νοβγκορόντ και κατά του Κέντρου Πυραύλων και Διαστήματος στην Σαμάρα. Διευκρίνισε δε ότι το Κέντρο της Σαμάρα κατασκευάζει πυραύλους που χρησιμοποιούνται για να τίθενται σε τροχιά δορυφόροι του εναλλακτικού στο Starlink ευρυζωνικού δικτύου Rassvet.

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση της επίθεσης στο Νίζνι Νοβγκορόντ από τις τοπικές αρχές, ενώ οι αρχές στην Σαμάρα ανακοίνωσαν ότι απωθήθηκε μεγάλη πυραυλική επίθεση που προκάλεσε ζημιές σε υποδομές χωρίς λεπτομέρειες.

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