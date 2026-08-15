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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ισχυρό μελτέμι την Κυριακή – Έως και 105 km/h οι ριπές στα νότια

ηράκλειο βοριάδες
clock 16:49 | 15/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την Κρήτη και την Κυριακή 16 Αυγούστου, με το μελτέμι να διατηρείται ιδιαίτερα ενισχυμένο στα νότια τμήματα του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά, η μέση ένταση των ανέμων στην περιοχή της Κρήτης αναμένεται να φτάσει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ισχυρότερες ριπές θα είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Νότια Κρήτη, όπου οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τα 105 km/h, ενώ στη Δυτική Κρήτη προβλέπονται ακόμη ισχυρότερες ριπές, έως και 129 km/h.

Οι άνεμοι αναμένεται να παραμείνουν ισχυροί, κυρίως σε παράκτιες και εκτεθειμένες περιοχές, ενώ τις επόμενες ημέρες προβλέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

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