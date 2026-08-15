Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς προχώρησε σε μία ιδιαίτερα προσωπική αποκάλυψη, μιλώντας ανοιχτά για τη διάγνωσή του με αυτισμό. Ο 52χρονος Βρετανός τραγουδιστής, ο οποίος στο παρελθόν έχει αναφερθεί δημόσια στη ΔΕΠΥ αλλά και στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψυχική του υγεία, εξήγησε πως η νέα αυτή διάγνωση τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα αρκετές πλευρές του εαυτού του.

Μιλώντας με αφορμή τη νέα συλλογή του brand του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι πρόσφατα έμαθε πως βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

«Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά λατρεύω, γιατί εξηγεί τόσα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, επιστρατεύοντας το γνώριμο χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του, αποκάλυψε πως η διάγνωση έχει γίνει πλέον και ένας τρόπος να εξηγεί ορισμένες συμπεριφορές του στους ανθρώπους γύρω του.

«Έχω ΔΕΠΥ και μόλις έμαθα ότι έχω και λίγο αυτισμό, κάτι που πραγματικά γαμ@@@@@ αγαπώ, γιατί εξηγεί τόσα πολλά»«Είναι το άλλοθί μου για να βγαίνω από τη δύσκολη θέση και για όλες τις περίεργες μ@λ@κ@@ς που κάνω, λέω απλώς: “Συγγνώμη, είμαι αυτιστικός”», είπε χαρακτηριστικά.

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