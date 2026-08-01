Τέλος τα 130 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό - Αυτό είναι το νέο όριο που μπαίνει στους δρόμους

Εδώ και αρκετό καιρό, ένα από τα ζητήματα που συζητούνται έντονα στην Ευρώπη έχει να κάνει με τις αλλαγές που αποφασίζονται για βασικές πτυχές της οδήγησης και της αυτοκίνησης, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένες και ακολουθούσαν συγκεκριμένους, παγιωμένους κανόνες.

Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, έχουμε δει σημαντικές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση, από την αλλαγή των κανόνων για τους νέους οδηγούς και την εισαγωγή δοκιμαστικής περιόδου, έως την αυστηροποίηση των ποινών για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια.

Φυσικά, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών στο γενικότερο τοπίο της κινητικότητας αφορά την ηλεκτροκίνηση και την έλευση των νέων πράσινων τεχνολογίων στους ευρωπαϊκούς δρόμους, με τις ευρωπαϊκές αρχές να προωθούν ολοένα και περισσότερο την ηλεκτροκίνηση ως έναν βιώσιμο δρόμο για το μέλλον της αυτοκίνηση και τις κυβερνήσεις να υιοθετούν μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυσή της.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τις επιδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά και τα υπόλοιπα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται στους ιδιοκτήτες τους (όπως είναι για παράδειγμα η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας), μια ευρωπαϊκή χώρα προχωρά πλέον ένα βήμα παραπέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έναν νέο νόμο πλέον διαφοροποιείται το όριο ταχύτητας στην εθνική οδό ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου, δίνοντας ουσιαστικά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στα ηλεκτρικά οχήματα.

Το μέτρο έρχεται από την Αυστρία και προβλέπει ότι, όταν ενεργοποιούνται περιορισμοί για λόγους προστασίας της ατμόσφαιρας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται με ταχύτητα έως και 130 χλμ./ώρα. Αντίθετα, τα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης υποχρεώνονται να περιορίσουν την ταχύτητά τους στα 100 χλμ./ώρα.

130 χλμ./ώρα

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται στο πλαίσιο του αυστριακού νόμου IG-L, ο οποίος αφορά την προστασία της ατμόσφαιρας από τις εκπομπές ρύπων. Πρόκειται για ένα διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισης της κυκλοφορίας, καθώς σε αντίθεση με την κλασική πρακτική όπου ένα μέτρο εφαρμόζεται οριζόντια σε όλους τους οδηγούς, εδώ υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα το καύσιμο.

Πιο συγκεκριμένα, όταν οι συνθήκες ατμοσφαιρικής ρύπανσης το απαιτούν, το συνηθισμένο όριο των 130 χλμ./ώρα στους αυστριακούς αυτοκινητοδρόμους μπορεί να περιοριστεί στα 100 χλμ./ώρα για όλα τα συμβατικά αυτοκίνητα, με μόνο τα ηλεκτρικά να εξαιρούνται από τον συγκεκριμένο περιβαλλοντικό περιορισμό.

Έτσι, στον ίδιο ακριβώς άξονα μπορεί να συναντήσει κανείς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κινείται νόμιμα με 130 χλμ./ώρα και ακριβώς δίπλα του ένα αυτοκίνητο με κινητήρα βενζίνης ή diesel που υποχρεούται να κινείται με ταχύτητες έως 100 χλμ./ώρα.

Σε περίπτωση ελέγχου φυσικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θεωρούνται νόμιμα σε αυτές τις ταχύτητες, ενώ αν το ραντάρ αντιληφθεί πως συμβατικό όχημα κινείται άνω των 100 χλμ./ώρα τότε αποστέλλεται κατευθείαν κλήση στον παραβάτη οδηγό.

Σύμφωνα με τις αρχές, η λογική πίσω από το μέτρο είναι ότι, από τη στιγμή που τα συγκεκριμένα οχήματα δεν εκπέμπουν ρύπους κατά την κίνησή τους, δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που προβλέπει η νομοθεσία για τη μείωση των εκπομπών.

Σημειώνεται τέλος πως η εξαίρεση αφορά αποκλειστικά τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, αφού τόσο τα συμβατικά υβριδικά αυτοκίνητα, όσο ακόμη και τα plug-in υβριδικά που μπορούν να κινηθούν για αρκετά χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, αντιμετωπίζονται ως συμβατικά οχήματα και οφείλουν να τηρούν το μειωμένο όριο.

πηγή: carandmotor.gr

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