Τήνος: Χιλιάδες πιστοί τίμησαν την Παναγία – Συγκίνηση και κατάνυξη στον εορτασμό (βίντεο)

Από νωρίς το πρωί, η Τήνος βρίσκεται στο επίκεντρο του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με χιλιάδες πιστούς να κατακλύζουν το νησί και να κατευθύνονται προς τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας. Προσκυνητές κάθε ηλικίας, άλλοι έχοντας ταξιδέψει από μακριά και άλλοι τηρώντας ένα προσωπικό τάμα, συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και στη Θεία Λειτουργία, σε μια ημέρα με έντονη συγκινησιακή φόρτιση.

Για τους Τηνιακούς, ο Δεκαπενταύγουστος είναι κάτι περισσότερο από τη μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή του νησιού. Είναι, όπως τον χαρακτηρίζει ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, το «Πάσχα του καλοκαιριού», μια ημέρα «τιμής και ευλογίας» που κάθε χρόνο απαιτεί μεγάλη κινητοποίηση από τις υπηρεσίες, τους επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία.





Η εικόνα του νησιού αλλάζει αισθητά. Η ήδη αυξημένη τουριστική κίνηση του Αυγούστου συναντά το μεγάλο κύμα των προσκυνητών, με τον δήμαρχο να σημειώνει πως «ο πληθυσμός του νησιού τετραπλασιάζεται» και πως «ήδη βρισκόμαστε στα όριά μας».

Παρά την ένταση των ημερών, οι παραδόσεις παραμένουν ζωντανές. Η Παράκληση, ο Εσπερινός, η Θεία Λειτουργία, η λιτάνευση της εικόνας και οι εκδηλώσεις μνήμης για την «Έλλη» συνεχίζουν να μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Η σχέση της Τήνου με την Παναγία, άλλωστε, δεν περιορίζεται στον Δεκαπενταύγουστο. Το νησί τιμά την επέτειο της εύρεσης της εικόνας στις 30 Ιανουαρίου, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου και την επέτειο του οράματος της Αγίας Πελαγίας στις 23 Ιουλίου.

Σήμερα, 15 Αυγούστου, η Τήνος ζει την κορύφωση του μεγάλου προσκυνήματος. Οι δρόμοι της Χώρας γεμίζουν από πιστούς, η εικόνα της Μεγαλόχαρης βγαίνει από τον ναό και η λιτάνευσή της αποτελεί το επίκεντρο των εορτασμών.



Πίσω από το μεγάλο πλήθος βρίσκονται χιλιάδες μικρές, προσωπικές ιστορίες. Μια προσευχή για έναν άνθρωπο που δοκιμάζεται. Ένα τάμα που εκπληρώθηκε. Μια οικογένεια που επιστρέφει κάθε χρόνο. Ένας ηλικιωμένος που ακολουθεί την ίδια διαδρομή που ακολουθούσε όταν ήταν παιδί.

Και μέσα σε όλα αυτά, η εικόνα της Μεγαλόχαρης εξακολουθεί, περισσότερα από δύο αιώνες μετά την εύρεσή της, να βρίσκεται στο κέντρο μιας σχέσης που για τους ανθρώπους που φτάνουν στην Τήνο δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις.

Λίγο αργότερα, όταν οι τιμές στραφούν προς τη θάλασσα και τον υγρό τάφο της «Έλλης», το νησί θα ζήσει για ακόμη μία χρονιά αυτό που ο δήμαρχός του αποκαλεί «Πάσχα του καλοκαιριού»: μια ημέρα όπου η προσωπική πίστη συναντά τη συλλογική ιστορική μνήμη.

«Ήδη βρισκόμαστε στα όριά μας»



«Ήδη βρισκόμαστε στα όριά μας», σημειώνει ο κ. Κροντηράς, εξηγώντας ότι τον Αύγουστο και ιδιαίτερα τις ημέρες γύρω από τη γιορτή της Μεγαλόχαρης «ο πληθυσμός του νησιού τετραπλασιάζεται».

Η μεγάλη προσέλευση προσκυνητών συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, δοκιμάζοντας τις υποδομές και τις αντοχές του νησιού. Για την τοπική κοινωνία, ωστόσο, ο Δεκαπενταύγουστος παραμένει μια ημέρα ξεχωριστής σημασίας και μια παράδοση που συνεχίζεται παρά τις αλλαγές που γνωρίζουν οι νησιωτικές κοινωνίες.

Η Αγία Πελαγία και η εύρεση της εικόνας



Η ιστορία του μεγάλου προσκυνήματος οδηγεί στις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, η μοναχή Πελαγία, στο Μοναστήρι του Κεχροβουνίου, είδε επανειλημμένα σε όραμά της την Παναγία, η οποία της υπέδειξε το σημείο όπου βρισκόταν θαμμένη η εικόνα της και ζήτησε να γίνουν ανασκαφές.

Οι πρώτες προσπάθειες άρχισαν το 1822 και οι έρευνες εντάθηκαν στις αρχές του επόμενου έτους. Στις 30 Ιανουαρίου 1823 βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μια ημερομηνία που έκτοτε τιμάται ιδιαίτερα στην Τήνο.

Η είδηση της εύρεσης διαδόθηκε γρήγορα στον επαναστατημένο ελληνικό χώρο. Σε μια εποχή κατά την οποία η έκβαση της Επανάστασης παρέμενε αβέβαιη, η ανακάλυψη της εικόνας ερμηνεύτηκε από πολλούς ως θεϊκό σημάδι για την ευόδωση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Στο νησί έφτασαν για να προσκυνήσουν σημαντικές μορφές της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Νικηταράς και ο Μακρυγιάννης.

Έτσι, από πολύ νωρίς, η Παναγία της Τήνου συνδέθηκε στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο με τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και με τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού.

Ένας ναός χτισμένος και από τις προσφορές των πιστών



Στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα ανεγέρθηκε ο επιβλητικός ναός της Ευαγγελίστριας. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν σημαντικοί πόροι, υλικά και εργασία, με την προσφορά των πιστών να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Ο ναός και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας έγιναν σταδιακά σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη θρησκευτική ζωή, αλλά και για την κοινωνική και πολιτιστική ιστορία του τόπου.

Το Ίδρυμα ανέπτυξε με το πέρασμα των χρόνων σημαντική φιλανθρωπική και εκπαιδευτική δραστηριότητα, στηρίζοντας σχολεία, υποτροφίες και πολιτιστικές δράσεις.

Πάνω από όλα, όμως, αυτό που καθιέρωσε την Τήνο στη συνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων ήταν η ιδιαίτερη σχέση των πιστών με τη Μεγαλόχαρη.

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Ο δρόμος προς την Παναγία και τα τάματα



Από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Τήνου είναι εκείνη των ανθρώπων που ανεβαίνουν γονατιστοί τον δρόμο από το λιμάνι προς τον ναό.

Για όσους επιλέγουν αυτή την επίπονη διαδρομή, η πράξη έχει έναν απολύτως προσωπικό χαρακτήρα. Κάποιοι έχουν ζητήσει βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής τους, άλλοι επιστρέφουν για να ευχαριστήσουν την Παναγία και άλλοι συνεχίζουν ένα τάμα που περνά μέσα στην οικογένεια, από γενιά σε γενιά.

Δίπλα τους, άνθρωποι κάθε ηλικίας κρατούν λαμπάδες και τάματα. Μικρά μεταλλικά αφιερώματα, κοσμήματα, εικόνες ή προσωπικά αντικείμενα γίνονται η υλική έκφραση μιας προσευχής, μιας αγωνίας ή ενός «ευχαριστώ».

Είναι εικόνες που επαναλαμβάνονται εδώ και δεκαετίες, αλλά για εκείνους που τις βιώνουν δεν έχουν τίποτε το τυπικό. Κάθε τάμα κρύβει πίσω του τη δική του ιστορία.





Οι εκδηλώσεις και η κορύφωση στις 15 Αυγούστου



Ο κύκλος των εκδηλώσεων που οδηγεί στη μεγάλη γιορτή αρχίζει κάθε χρόνο από τις 13 Αυγούστου.

Τότε πραγματοποιείται η ανοιχτή Παράκληση στον προαύλιο χώρο της Παναγίας, με την εικόνα να βγαίνει εκτός του ναού, ώστε οι πιστοί να συμμετάσχουν στην ακολουθία. Πρόκειται για ένα έθιμο που διατηρείται εδώ και χρόνια.

Την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου πραγματοποιείται η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της «Έλλης» και αποδίδονται οι προβλεπόμενες τιμές, ενώ ακολουθεί ο Αρχιερατικός Εσπερινός.

Σήμερα, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, επίκεντρο είναι η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της Χώρας.

Η εικόνα βγαίνει από τον ναό και το πλήθος κατακλύζει τον κεντρικό δρόμο. Καμπάνες, εκκλησιαστικοί ύμνοι και χιλιάδες προσκυνητές συνθέτουν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του ελληνικού Δεκαπενταύγουστου.

Και όταν οι τιμές στραφούν προς τη θάλασσα και τον υγρό τάφο της «Έλλης», η Τήνος θα έχει ολοκληρώσει ακόμη έναν Δεκαπενταύγουστο, κρατώντας ζωντανή μια παράδοση που εδώ και περισσότερους από δύο αιώνες συνδέει την πίστη με την ιστορική μνήμη και την προσωπική ελπίδα.

ΠΗΓΗ: tanea.gr

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