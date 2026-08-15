Βαλαβάνη: Πόζαρε με μαγιό και δίχως ίχνος ρετούς

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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απολαμβάνει το καλοκαίρι της παρέα με φίλους. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει με το πράσινο μπικίνι της, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Χωρίς φίλτρα και εμφανείς παρεμβάσεις, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανέδειξε τη φυσική της εικόνα, με τους followers της να σχολιάζουν θετικά το σώμα της.

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