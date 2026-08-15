ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ: Ο Ντεγιάνοφ προειδοποιεί τους Βούλγαρους – «Ο ΟΦΗ είναι πολύ δυνατός»

Τον ΟΦΗ γνωρίζει όσο λίγοι στη Βουλγαρία. Ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ, πρώην ποδοσφαιριστής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας αλλά και του κρητικού συλλόγου, μίλησε στο Gong.bg ενόψει των δύο αναμετρήσεων των δύο ομάδων για τα playoffs του Europa League και έστειλε το δικό του μήνυμα στους συμπατριώτες του.

Ο Βούλγαρος πρώην διεθνής έζησε τέσσερα χρόνια στην Κρήτη, αγωνιζόμενος στον ΟΦΗ από το 2003 έως το 2007. Με τη φανέλα της ομάδας κατέγραψε 100 συμμετοχές, 20 γκολ και 18 ασίστ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

«Ελπίζω τώρα ότι η αγαπημένη μου ΤΣΣΚΑ θα βγει νικήτρια από αυτή την αναμέτρηση και θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. Θα είναι δύσκολο, ωστόσο, επειδή η πρώην ομάδα μου είναι αρκετά δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντεγιάνοφ, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Κρήτη μαζί με την αποστολή της ΤΣΣΚΑ, έχοντας πλέον έναν ιδιαίτερο ρόλο λόγω της γνώσης του για τον ΟΦΗ και το νησί.

Εντυπωσιάστηκε από τον ΟΦΗ απέναντι στην ΑΕΚ

Ο Ντεγιάνοφ στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόσφατη εμφάνιση του ΟΦΗ απέναντι στην ΑΕΚ για το ελληνικό Super Cup.

Παρότι η αθηναϊκή ομάδα θεωρούνταν το φαβορί, ο ΟΦΗ κατάφερε να παρουσιάσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόσωπο, να προηγηθεί και τελικά να οδηγήσει την αναμέτρηση στα πέναλτι, όπου κατέκτησε το τρόπαιο.

Ο Βούλγαρος πρώην ποδοσφαιριστής ξεχώρισε κυρίως την τακτική προσέγγιση του Χρήστου Κόντη και την πειθαρχία των Κρητικών μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

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«Ο ΟΦΗ έδειξε χαρακτήρα και στάθηκε εξαιρετικά στο γήπεδο», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα που έστειλε ο Ντεγιάνοφ, αναγνωρίζοντας ότι η ΤΣΣΚΑ θα έχει μπροστά της μια δύσκολη αποστολή.

«Η ΑΕΚ έχει πολύ πιο ποιοτικούς και ακριβούς παίκτες, αλλά η ομάδα του ΟΦΗ έδειξε χαρακτήρα και ξεχώρισε στο γήπεδο. Το τακτικό σχέδιο του προπονητή Χρήστου Κόντη λειτούργησε, εντυπωσιάστηκα επίσης από την πειθαρχία των παικτών. Δεν ήμασταν συμπαίκτες μαζί του, αλλά έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ως αντίπαλοι στα γήπεδα στην Ελλάδα. Γι' αυτό ήταν ωραίο και για τους δύο μας να δούμε ο ένας τον άλλον στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας για τον αγώνα μεταξύ ΤΣΣΚΑ και Μακάμπι», δήλωσε ο Ντεγιάνοφ, ο οποίος συναντήθηκε την Πέμπτη στογηπεδο της Σόφιας με τον Χρήστο Κόντη.Οι δύο τους είχαν παίξει αντίπαλοι αρκετες φορές δτο Ελληνικό πρωτάθλημα. (φωτο)

«Η ζέστη και η υγρασία θα είναι μεγάλο τεστ»

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ο Ντεγιάνοφ θεωρεί ότι μπορεί να δυσκολέψει ιδιαίτερα την ΤΣΣΚΑ στην Κρήτη, αυτό είναι οι καιρικές συνθήκες.

Ο ίδιος θυμήθηκε τις ημέρες που αγωνιζόταν στον ΟΦΗ και αποκάλυψε ότι οι προπονήσεις τον Αύγουστο πραγματοποιούνταν πολύ νωρίς το πρωί, ακόμη και στις 6:30, καθώς πριν από το μεσημέρι η θερμοκρασία μπορούσε να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Όπως εξήγησε, ακόμη και το βράδυ η ζέστη παραμένει αισθητή, αν και εκτίμησε ότι την ώρα της αναμέτρησης οι συνθήκες θα είναι πιο υποφερτές.

«Το Παγκρήτιο θα είναι γεμάτο»

Ο Ντεγιάνοφ αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα που περιμένει να συναντήσει η ΤΣΣΚΑ στο Ηράκλειο.

Η αναμέτρηση δεν θα διεξαχθεί στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρα ο ΟΦΗ, αλλά στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Ο πρώην άσος των Κρητικών εκτίμησε ότι οι εξέδρες θα γεμίσουν, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη αγάπη των κατοίκων της Κρήτης για τον ΟΦΗ.

''Είμαι σίγουρος ότι οι κερκίδες θα είναι γεμάτες. Οι άνθρωποι στο νησί αγαπούν πολύ το ποδόσφαιρο και σχεδόν όλοι είναι οπαδοί του ΟΦΗ''

Για τον ίδιο, η επιστροφή στην Κρήτη έχει και έντονα συναισθηματικό χαρακτήρα.

«Χαίρομαι που θα επιστρέψω στο νησί, όπου πέρασα μερικά από τα καλύτερα χρόνια της καριέρας μου», ανέφερε, θυμίζοντας ότι στον ΟΦΗ είχε αφήσει πολλούς φίλους και ανθρώπους με τους οποίους εξακολουθεί να διατηρεί επαφή.

Η ιστορία με τον Μαχλά και τα παπούτσια

Από τη συνέντευξη, πάντως, ξεχωρίζει και μια ιδιαίτερη ιστορία από τα χρόνια του στον ΟΦΗ.

Ο Ντεγιάνοφ ήταν συμπαίκτης με τον Νίκο Μαχλά, όταν ο Έλληνας επιθετικός επέστρεψε στην ομάδα της Κρήτης μετά την επιτυχημένη καριέρα του στο εξωτερικό.

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Οι δύο ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν εξαιρετικά, με τον Ντεγιάνοφ να δημιουργεί και τον Μαχλά να εκτελεί. Και κάθε φορά που ο Βούλγαρος έδινε ασίστ στον συμπαίκτη του, τον περίμενε την επόμενη ημέρα μια… ιδιαίτερη ανταμοιβή.

Ο Μαχλάς τού άφηνε ένα καινούργιο ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια Adidas στο ντουλαπάκι του.

Μάλιστα, ο Ντεγιάνοφ αποκάλυψε ότι σχεδόν δεν χρειάστηκε να αγοράσει ποτέ μόνος του ποδοσφαιρικά παπούτσια όσο αγωνιζόταν στον ΟΦΗ.

«Όταν ήρθεστην ομάδα ο Μαχλάς, είχα ήδη εδραιωθεί στην ομάδα. Τα πηγαίναμε πολύ καλά και συχνά ήμουν στον ρόλο του πασέρ και αυτός ήταν ο σκόρερ. Μετά από κάθε ασίστ που του έδινα, στην επόμενη προπόνηση, μου άφηνε καινούργια ποδοσφαιρικά παπούτσια Adidas στο ντουλάπι μου. Δεν θυμάμαι καν να αγόρασα ποδοσφαιρικά παπούτσια όσο έπαιζα εκεί», είπε ο Ντεγιάνοφ.

Ο άνθρωπος που ξέρει και τις δύο πλευρές

Η παρουσία του Ντεγιάνοφ στο συγκεκριμένο ζευγάρι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς γνωρίζει από πρώτο χέρι τόσο την ΤΣΣΚΑ όσο και τον ΟΦΗ.Μάλιστα εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στο Ηράκλειο:

«Είμαι χαρούμενος που θα επιστρέψω στο νησί της Κρήτης, όπου πέρασα μερικά από τα καλύτερα χρόνια μου ως ποδοσφαιριστής. Ίσως επειδή δεν είχα τραυματισμούς, όπως στη Βουλγαρία. Ο ηλιόλουστος καιρός και η θάλασσα φέρνουν καλή διάθεση και αποτελούν τη βάση για μια καλή ζωή. Θυμάμαι τον τελευταίο μου αγώνα για τον ΟΦΗ - νικήσαμε τον ΠΑΟΚ με 1-0 με το γκολ μου. Άφησα επίσης πολλούς φίλους εκεί, με μερικούς από τους οποίους διατηρούμε ακόμα επαφή.''

Στη Βουλγαρία θεωρείται σημαντική φυσιογνωμία της ΤΣΣΚΑ, ενώ στην Κρήτη παραμένει αγαπητός για την τετραετία που φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ. Η ίδια η ΤΣΣΚΑ καταγράφει ότι ο Ντεγιάνοφ αγωνίστηκε στον σύλλογο για σχεδόν εννέα χρόνια και στη συνέχεια πέρασε από τον ΟΦΗ, όπου πραγματοποίησε 100 εμφανίσεις και πέτυχε 20 γκολ.

Έτσι, πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη, ο Ντεγιάνοφ αποτελεί ουσιαστικά τον άνθρωπο-γέφυρα ανάμεσα στις δύο ομάδες, μεταφέροντας στους Βούλγαρους την εμπειρία του από έναν ΟΦΗ που, όπως ο ίδιος προειδοποιεί, δεν πρόκειται να αποτελέσει εύκολο αντίπαλο.

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