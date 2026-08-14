Λαφτσής στο dsport.bg: Θα είναι δύσκολο για την ΤΣΣΚΑ να αποκλείσει τον ΟΦΗ, αλλά όχι αδύνατο

Την προσοχή της ΤΣΣΚΑ στον ΟΦΗ εφιστά ο βετεράνος τερματοφύλακας της κρητικής ομάδας και πρώην πρόεδρος της Λέφσκι Σόφιας, Τόμας Λαφτσής, λίγες ημέρες πριν από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των δύο ομάδων.

Ο Λαφτσής, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τόσο τον ΟΦΗ όσο και την ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Κρήτης, μίλησε στο Darik Radio και το dsport για τον επόμενο αντίπαλο της ΤΣΣΚΑ στο Europa League και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους «ερυθρόλευκους» της Σόφιας: ο ΟΦΗ μπορεί να μην διαθέτει τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, διαθέτει όμως χαρακτήρα, συνοχή και ένα ολόκληρο νησί πίσω του.

«Θα είναι δύσκολο για την ΤΣΣΚΑ, αλλά όχι αδύνατο», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρώην τερματοφύλακας του ΟΦΗ, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την ισορροπία που βλέπει στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή μονομαχία.

«Ένα ολόκληρο νησί πίσω του ο ΟΦΗ»

Ο Λαφτσής στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική που αντλεί ο ΟΦΗ από την Κρήτη και τους φιλάθλους του.

«Ο ΟΦΗ έχει ένα εξαιρετικό κοινό και ένα ολόκληρο νησί πίσω του, και μάλιστα ένα τεράστιο νησί», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές της κρητικής ομάδας χαρακτηρίζονται από μαχητικότητα και επιμονή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που δεν εγκαταλείπει τα παιχνίδια, ακόμη κι όταν αυτά φαίνεται να έχουν χαθεί.

«Οι παίκτες που παίζουν εκεί είναι γνωστοί για το ότι δίνουν τα πάντα, παλεύουν μέχρι το τέλος, ανατρέπουν χαμένα παιχνίδια και δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται», σημείωσε.

Και δεν είναι μόνο λόγια. Ο Λαφτσής υπενθύμισε τις πρόσφατες επιτυχίες της κρητικής ομάδας, η οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ, ενώ πλέον πρόσθεσε στη συλλογή της και το Super Cup, επικρατώντας της ΑΕΚ.

«Δεν έχει τα αστέρια του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ»

Ο πρώην πρόεδρος της Λέφσκι δεν έκρυψε ότι ο ΟΦΗ δεν διαθέτει το ίδιο ατομικό ταλέντο με τις κορυφαίες οικονομικά ομάδες της Ελλάδας.

«Σε καμία περίπτωση δεν έχουν παίκτες στο επίπεδο του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ, ή ακόμα και του Παναθηναϊκού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ακριβώς εκεί εντοπίζει ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ΟΦΗ: στην ομάδα και όχι στις μονάδες.

Όπως εξήγησε, ο προπονητής έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο μέσα από το οποίο οι ποδοσφαιριστές λειτουργούν ως ομάδα και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ομαδικού ποδοσφαίρου.

Αυτό, σύμφωνα με τον Λαφτσή, μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μια σειρά ευρωπαϊκών αγώνων όπου η τακτική, η μαχητικότητα και η συνοχή συχνά έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα μεγάλα ονόματα.

Αναγνωρίζει την επιθετική ποιότητα της ΤΣΣΚΑ

Παρά την προειδοποίηση προς την ΤΣΣΚΑ, ο Λαφτσής δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση τη βουλγαρική ομάδα.

Αντίθετα, θεωρεί ότι η σημερινή ΤΣΣΚΑ αρχίζει να αποκτά τα χαρακτηριστικά που θέλουν να βλέπουν οι φίλαθλοί της.

«Νομίζω ότι ο τρόπος που παίζει η ΤΣΣΚΑ αυτή τη στιγμή προσεγγίζει αυτό που θέλουν οι οπαδοί των “κόκκινων” - να είναι δυνατοί, να μπορούν να συντρίψουν», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιθετική γραμμή της ομάδας της Σόφιας, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει ποδοσφαιριστές υψηλής ποιότητας.

«Υπάρχουν παίκτες μπροστά, πραγματικά κλάσης, από τους οποίους είναι πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να μπορέσει να αντιμετωπίσει», ανέφερε.

Με άλλα λόγια, ο Λαφτσής αναγνωρίζει ότι η ΤΣΣΚΑ διαθέτει τα όπλα για να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ΟΦΗ, αλλά ταυτόχρονα θεωρεί ότι η κρητική ομάδα έχει τα δικά της στοιχεία για να δυσκολέψει σημαντικά τους Βούλγαρους.

Η Κρήτη απέναντι στη Σόφια

Ο Λαφτσής έχει έναν ιδιαίτερο δεσμό και με τις δύο πλευρές. Έχει αγωνιστεί τόσο στον ΟΦΗ όσο και στον Παναθηναϊκό, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία της Λέφσκι.

Για τον ίδιο, λοιπόν, οι αναμετρήσεις αυτές έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

«Έχω παίξει τόσο στον ΟΦΗ όσο και στον Παναθηναϊκό και είναι ευχάριστο για μένα να παρακολουθώ αυτούς τους αγώνες όταν παίζουν, ειδικά με τις βουλγαρικές ομάδες», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσουν στην Ευρώπη τόσο η ΤΣΣΚΑ όσο και η Λέφσκι, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι αποστολές τους απέναντι στον ΟΦΗ και την ΑΕΚ αντίστοιχα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

«Να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου»

Πέρα από την αγωνιστική πλευρά, ο Λαφτσής στάθηκε και στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργηθεί στις δύο αναμετρήσεις.

Υπενθύμισε ότι τόσο οι φίλαθλοι της ΤΣΣΚΑ όσο και εκείνοι του ΟΦΗ είναι ιδιαίτερα παθιασμένοι, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στους οπαδούς της ΑΕΚ, με αφορμή την άλλη μεγάλη ελληνοβουλγαρική ευρωπαϊκή μονομαχία.

«Ο ΟΦΗ έχει επίσης ένα καλό φίλαθλο κοινό που ταξιδεύει για να στηρίξει την ομάδα του», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά.

Το μήνυμά του ήταν σαφές: οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις πρέπει να αποτελέσουν γιορτή του ποδοσφαίρου.

«Ελπίζω να γίνουν δύο καλοί αγώνες. Ο ΟΦΗ δεν είναι το μεγάλο φαβορί με βάση τα ονόματα και τα μπάτζετ, αλλά είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να κάνει τη ζωή της ΤΣΣΚΑ πολύ δύσκολη.''

Στην ΤΣΣΚΑ, όπως αναφέρουν τα Βουλγαρικά Μ.Μ.Ε, πλέον, γνωρίζουν ότι απέναντί τους δεν θα βρεθεί απλώς μια ελληνική ομάδα χωρίς το εμπορικό εκτόπισμα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού.

Θα βρεθεί ένας ΟΦΗ που έρχεται με Κύπελλο, Super Cup, αυτοπεποίθηση, συσπείρωση και την Κρήτη στο πλευρό του.

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