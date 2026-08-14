Δούρου, Πολάκης και Παππάς στο νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ: "Είμαστε εδώ και επιστρέψαμε"

Με ένα σποτ διάρκειας 47 δευτερόλεπτων στο οποίο πρωταγωνιστούν η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκηςκαι ο Νίκος Παππάς επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσει την «επιστροφή» του μετά την εσωκομματική κρίση των τελευταίων μηνών με αποκορύφωμα την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από τη θέση του προέδρου και την εκλογή της κυρίας Δούρου στη θέση του.







«Είμαστε εδώ, για την Αριστερά και τους ανθρώπους» λέει στο σποτ η Ρένα Δούρου, «για το δίκιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών» προσθέτει ο Παύλος Πολάκης, «επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για την Αριστερά, για την Ελλάδα» καταλήγει ο Νίκος Παππάς.









Στην συνοδευτική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνεται ότι το σποτ «δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις σε μεθοδεύσεις, αρνητικές ειδήσεις και μύθους που στοχευμένα διαδόθηκαν και αναπαράγονται εδώ και μήνες».



Γίνεται λόγος, επίσης, για «άστοχες επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας, λανθασμένα μηνύματα από βουλευτές και στελέχη που στη συνέχεια παραιτήθηκαν ή ανεξαρτητοποιήθηκαν» τα οποία «έφτασαν να τροφοδοτούν ακόμη και το σενάριο ότι το κόμμα της Αριστεράς που κυβέρνησε τη χώρα δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές ή ότι έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο».



47 δευτερόλεπτα είναι μόνο η αρχή. Πατάμε play!» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

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