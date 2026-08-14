Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στην Ιεράπετρα

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Αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ιεράπετρας, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσει ο μοναδικός επιβαίνων. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 1,5 ναυτικό μίλι από το αλιευτικό καταφύγιο, όταν το σκάφος παρουσίασε εισροή υδάτων.

Άμεσα ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού, ενώ το σκάφος «Αργοναύτης» περισυνέλεξε τον ιδιοκτήτη και μοναδικό επιβαίνοντα και τον μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι, συνοδεία του περιπολικού.

Το αλιευτικό τελικά βυθίστηκε, ενώ από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

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