Φράγμα Αποσελέμη: Σταμάτησε η υδροδότηση στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγ. Νικολάου!

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες το βράδυ στους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, μετά την αιφνίδια διακοπή της υδροδότησης από το φράγμα Αποσελέμη. Η ενημέρωση που έλαβαν οι τρεις Δήμοι είναι ότι η διακοπή οφείλεται σε έκτακτη τεχνική βλάβη σε εγκαταστάσεις του συστήματος και θα διαρκέσει «μέχρι νεωτέρας», χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης.

Πρόκειται για εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο, καθώς το Φράγμα Αποσελέμη αποτελεί βασική πηγή υδροδότησης για μεγάλες περιοχές του Ηρακλείου και της ανατολικής Κρήτης.

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης των τριών Δήμων έχουν ήδη περάσει σε έκτακτο σχεδιασμό, προκειμένου να καλύψουν όσο είναι δυνατόν το κενό που δημιουργείται από τη διακοπή της παροχής του Αποσελέμη. Στον Δήμο Χερσονήσου τέθηκαν σε λειτουργία γεωτρήσεις που βρίσκονταν σε εφεδρεία, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι συνέπειες.

Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, Μανόλης Ματθαιάκης, η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς η ενημέρωση που υπάρχει από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης κάνει λόγο για τεχνική βλάβη σε εγκαταστάσεις του φράγματος και διακοπή της υδροδότησης μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, Μάλια και Σταλίδα αναμένεται να αντιμετωπίσουν μικρότερες πιέσεις, καθώς διαθέτουν δικές τους γεωτρήσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Λιμένα Χερσονήσου, ενώ ακόμη πιο δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση στις περιοχές από Κοκκίνη Χάνι και Βούρνες έως την Ανόπολη. Ο Δήμος Χερσονήσου λάμβανε μέχρι χθες το βράδυ περίπου 220 κυβικά μέτρα νερού την ώρα από τον Αποσελέμη.

Η παροχή αυτή έχει πλέον διακοπεί, την ώρα που ο πληθυσμός της περιοχής έχει πολλαπλασιαστεί λόγω της τουριστικής περιόδου και, μαζί του, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι ανάγκες σε νερό. Η έκκληση της ΔΕΥΑ Χερσονήσου προς τους καταναλωτές είναι για περιορισμό της κατανάλωσης στα απολύτως απαραίτητα, μέχρι να υπάρξει εικόνα για την επαναφορά της παροχής.

Ανάλογη είναι η αγωνία και στον Δήμο Ηρακλείου. Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, περιέγραψε ως κρίσιμο το επόμενο διάστημα, εξηγώντας ότι οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν προσωρινά από τις διαθέσιμες γεωτρήσεις, όμως τα περιθώρια στενεύουν. Όπως ανέφερε, μέχρι την Κυριακή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις γεωτρήσεις, όμως από τη Δευτέρα, εάν δεν έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση από τον Αποσελέμη, τα πράγματα θα γίνουν ιδιαίτερα δύσκολα. Η πόλη του Ηρακλείου λαμβάνει περίπου 12.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως από τον Αποσελέμη, με το φράγμα να καλύπτει περίπου το ένα τρίτο της υδροδότησης της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών - 192 αφίξεις σε Γαύδο, Ιεράπετρα και Σητεία