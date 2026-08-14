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Κρήτη: Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών - Σχεδόν 270 αφίξεις σε Γαύδο και Ιεράπετρα

μετανάστες (φωτογραφία από create.vista.com)
clock 07:47 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα πίεση δέχονται οι Λιμενικές και οι τοπικές Αρχές από τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών σε Κρήτη και Γαύδο. Στη λίστα του τελευταίου 48ωρου, που συμπεριλαμβάνονται 491 αλλοδαποί έρχονται να προστεθούν ακόμα 192 άτομα που έφτασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (14.08) σε Γαύδο, Ιεράπετρα και Σητεία.

Συγκεκριμένα γύρω στη μία τα ξημερώματα 48 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Οι 48 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου. 

Αργότερα, στις 04.00 τα ξημερώματα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης για ακόμα 86 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της περιοχής για την απαραίτητη καταγραφή.

Ακόμα, σημειώθηκαν και δύο αποβιβάσεις στο Μακρύ Γιαλό στη Σητεία με 58 άτομα να κατεβαίνουν από το ένα σκάφος και περίπου 80 από ένα δεύτερο  στην παραλία της περιοχής, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές που προχώρησαν άμεσα στην περισυλλογή τους.

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