ΠΑΡ.14 Αυγ 2026 13:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ: Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, τι συμφωνήθηκε

Γεραπετρίτης Αραγτσί
clock 10:42 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το βράδυ της Πέμπτης (13/8) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομόλογό του, Σεγέτ Αμπάς Αραγτσί, με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις εν εξελίξει συνομιλίες σχετικά με τα Στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ στο Χ:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Σεγέτ Αμπάς Αραγτσί. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, και ειδικότερα για τις εν εξελίξει συνομιλίες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξουν διαβουλεύσεις για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές, τεχνικό επίπεδο.

Συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιορισθέντων πρέσβεών τους».

Διαβάστε επίσης 

Τραγωδία στην Κίσσαμο: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα

"Βουλιάζει" η Κρήτη τον Δεκαπενταύγουστο - Γεμάτα πλοία, αεροπλάνα και τουριστικά καταλύματα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γεραπετρίτης Υπουργείο Εξωτερικών
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis