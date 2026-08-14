Δεκαπενταύγουστος στην Κρήτη: Αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας - Αλκοτεστ ακόμα και τη μέρα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Τροχαία στην Κρήτη ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η έξοδος των εκδρομέων και οι αυξημένες μετακινήσεις δημιουργούν μεγαλύτερες ανάγκες αστυνόμευσης σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο.

Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί στις εισόδους και εξόδους του ΒΟΑΚ, αλλά και μέσα στις πόλεις, με έμφαση στις επικίνδυνες παραβάσεις, την ταχύτητα και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ιδιαίτερα αυξημένη θα είναι η παρουσία των αστυνομικών και πάνω στον ΒΟΑΚ, με συνεργεία ελέγχων και περιπολίες, ενώ θα χρησιμοποιούνται και συμβατικά οχήματα για τον εντοπισμό παραβάσεων.

Αλκοτέστ θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς στόχος είναι να αποτραπεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και γενικότερα οι επικίνδυνες συμπεριφορές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο τμήμα του ΒΟΑΚ στο ύψος της Παναγίας Χαρακιανής, όπου αυτές τις ημέρες καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Το μεγάλο προσκύνημα στο Μπαλί συγκεντρώνει εκατοντάδες και χιλιάδες πιστούς, αρκετοί από τους οποίους φτάνουν πεζή, με αποτέλεσμα η παρουσία ανθρώπων δίπλα στον ΒΟΑΚ να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο.

Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες η κίνηση στην περιοχή είναι αυξημένη. Γι’ αυτό οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να έχουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν αποστάσεις, ιδιαίτερα στα σημεία όπου κινούνται προσκυνητές.

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