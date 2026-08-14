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ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιες εικόνες: 24χρονη μαχαίρωσε εν ψυχρώ έναν ηλικιωμένο που έκανε ποδήλατο στη Βραζιλία

δολοφονία, βραζιλία
clock 09:54 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ανεξήγητη και στυγερή δολοφονία, συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες τη Βραζιλία, καθώς κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που μια νεαρή γυναίκα, επιτίθεται απρόκλητα σε έναν ηλικιωμένο άνδρα, κόβοντας αδικαιολόγητα το νήμα της ζωής του.

Το περιστατικό-σοκ, σημειώθηκε στην αμερικανική πολιτεία Φόρμινγκα.



Σύμφωνα με το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η 24χρονη κινείτο πεζή στον δρόμο, όταν την πλησίασε ο 81χρονος, κάνοντας ποδήλατο. Χωρίς να προηγηθεί καμία λογομαχία ή προστριβή, η γυναίκα έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι και κατάφερε καίριο χτύπημα στον ηλικιωμένο.



Ο 81χρονος, σε κατάσταση σοκ, προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει, τι είχε συμβεί. Παρά την άμεση μεταφορά του σε κοντινό νοσοκομείο, το τραύμα αποδείχθηκε θανατηφόρο.



Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ηλικιωμένου, οι τοπικές Αρχές, εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της. Η 24χρονη συνελήφθη το απόγευμα της επόμενης ημέρας, ενώ οι αστυνομικές Αρχές, συνεχίζουν τις έρευνες. ώστε να διαλευκάνουν τα κίνητρα της αποτρόπαιης αυτής πράξης.

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