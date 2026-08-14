Η έμπρακτη στήριξη στους Πυροσβέστες της Κρήτης και το "ευχαριστώ" τους

Μια σημαντική κίνηση έμπρακτης στήριξης προς τους πυροσβέστες της Κρήτης καταγράφεται μέσα από τη δωρεά μεγάλης ποσότητας τροφίμων στην Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Φέρειας Κρήτης.

Όπως αναφέρεται σε ευχαριστήριο δελτίο Τύπου της Ένωσης, η εταιρεία «ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ Α.Β.Ε.Ε.» και ειδικότερα οι ιδιοκτήτες της, κ.κ. Μαραγκάκη Δράκος και Μαραγκάκη Γεώργιος, προσέφεραν μεγάλη ποσότητα καραμελωμένων ξηρών καρπών και παστέλια στην Ένωση.

Η δωρεά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα προορίζονται για την ενίσχυση των πυροσβεστών με βασική διατροφική υποστήριξη, ιδιαίτερα κατά τις δύσκολες και απαιτητικές ώρες της υπηρεσίας τους. Οι πυροσβέστες, ειδικά κατά τις περιόδους αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας και των δύσκολων συνθηκών που καλούνται να αντιμετωπίσουν, βρίσκονται για πολλές ώρες μακριά από τις οικογένειές τους και συχνά επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε προσφορά που συμβάλλει στην καθημερινή τους υποστήριξη αποκτά ξεχωριστή αξία. Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Φέρειας Κρήτης εξέφρασε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες της προς την εταιρεία και τους ιδιοκτήτες της, υπογραμμίζοντας ουσιαστικά τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών αλληλεγγύης προς το Πυροσβεστικό Σώμα.