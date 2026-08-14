ΗΠΑ: Ένοπλος κρατούσε όμηρο έγκυο σε όχημα (ΒΙΝΤΕΟ)

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Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης, όταν ένας ένοπλος άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο μία έγκυο γυναίκα, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομία μέσα στην πρωινή κίνηση.

Η καταδίωξη άρχισε περίπου στις 07:20 το πρωί της Τετάρτης, 12 Αυγούστου, όταν η Πολιτειακή Αστυνομία της Μασαχουσέτης ενημερώθηκε ότι μία γυναίκα κρατούνταν υπό την απειλή όπλου μέσα σε SUV, στον αυτοκινητόδρομο Interstate 93 με κατεύθυνση προς βορρά, στην περιοχή Κουίνσι.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα και επιχείρησαν να το σταματήσουν, ο οδηγός δεν υπάκουσε και ακολούθησε καταδίωξη.







Κατά τη διάρκειά της, ο ύποπτος συγκρούστηκε με οκτώ άλλα οχήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, καθώς προσπαθούσε να κινηθεί μέσα στην πυκνή κυκλοφορία της ώρας αιχμής.

Προσπάθησε να διαφύγει πεζός



Η καταδίωξη έληξε στο Μίλτον, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν, ενώ παρείχαν ιατρική βοήθεια στην έγκυο γυναίκα και εντόπισαν πυροβόλο όπλο μέσα στο όχημα.







Οι Αρχές ταυτοποίησαν τον ύποπτο ως τον 31χρονο Dominic Hampton-Boyd, από το Ντόρτσεστερ της Μασαχουσέτης. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Κουίνσι.

Η κατάσταση της εγκύου δεν έχει γίνει γνωστή.

Η δημοσιογράφος οδικής κυκλοφορίας Kristen Eck, η οποία κατέγραψε μέρος της καταδίωξης, περιέγραψε το περιστατικό ως «κάτι βγαλμένο από ταινία του Τζέιμς Μποντ».







Όπως είπε, στα 29 χρόνια που εργάζεται στο WBZ Radio δεν είχε ξαναδεί παρόμοιο περιστατικό, σημειώνοντας ότι ο οδηγός συνέχιζε να προσπαθεί να διαφύγει ακόμη και μέσα στο μποτιλιάρισμα της πρωινής ώρας αιχμής.

Το περιστατικό διερευνάται από την Εισαγγελία της κομητείας Νόρφολκ.

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