Κατσούλης: Η δημόσια απάντηση μετά τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στo βίντεο με τον γιο της

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δημοσίευσε ένα βίντεο με τον δύο μηνών γιο της το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια στα social media.

Στο βίντεομ παίζει beach volley την ώρα που κρατά στην αγκαλιά της τον παιδί της κάτι που οι διαδικτυακοί της φίλοι έκριναν επικίνδυνο.

Ο Σάκης Κατσούλης, τοποθετήθηκε δημόσια για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Επειδή βλέπω αρκετά σχόλια… Προφανώς και δεν έπαιζαν κανονικό ποδόσφαιρο με το μωρό αγκαλιά. Ήταν απλώς μια χαλαρή στιγμή μεταξύ μας, μία-δύο φάσεις για πλάκα, αφού ο μπεμπίνος σήμερα δεν ξεκολλούσε από την αγκαλιά της μαμάς του. Όλα έγιναν με απόλυτη προσοχή και, φυσικά, καμία μπάλα δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει ανεξέλεγκτα προς το μέρος τους. Λίγη κοινή λογική πριν βγάλουμε συμπεράσματα από μερικά δευτερόλεπτα ενός βίντεο», έγραψε χαρακτηριστικά

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