Ανθρωποειδή ρομπότ καθαρίζουν σπίτια με 30 δολάρια την ώρα... έκαστο (βίντεο)

Μια εικόνα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας γίνεται πραγματικότητα στο Σαν Φρανσίσκο, καθώς ανθρωποειδή ρομπότ αναλαμβάνουν πλέον εργασίες καθαρισμού σε σπίτια έναντι 30 δολαρίων την ώρα.

Η εταιρεία ρομποτικής Tau Robotics ανακοίνωσε την έναρξη της νέας υπηρεσίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους του Σαν Φρανσίσκο να κλείσουν ένα ανθρωποειδές ρομπότ για να αναλάβει καθημερινές δουλειές μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ρομπότ μπορούν να καθαρίζουν επιφάνειες, να βγάζουν τα σκουπίδια, να σκουπίζουν τα δάπεδα με ηλεκτρική σκούπα και να τακτοποιούν αντικείμενα.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προσπάθεια να μεταφερθούν οι δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ από τα εργαστήρια και τις επιδείξεις σε μια πραγματική υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής στο σπίτι του.

Η Tau Robotics υποστηρίζει ότι τα ρομπότ εκπαιδεύονται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορούν να εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες σε πραγματικές συνθήκες.

Τα ανθρωποειδή ρομπότ της εταιρείας εμφανίζονται μάλιστα με μαύρες στολές, ενώ το καθένα έχει το δικό του όνομα. Μεταξύ των ονομάτων που χρησιμοποιούνται είναι τα Chelsea, Elon και Tony.

Η τεχνολογία, πάντως, κάθε άλλο παρά φθηνή είναι για την ίδια την εταιρεία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατασκευή κάθε ρομπότ κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια.

30 δολάρια για ένα ρομπότ

Η νέα υπηρεσία έχει συγκεκριμένη χρέωση: ένα ανθρωποειδές ρομπότ κοστίζει 30 δολάρια για 60 λεπτά καθαρισμού. Όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν δύο ρομπότ ταυτόχρονα μπορούν να το κάνουν με κόστος 60 δολάρια για μία ώρα.

You can now book two humanoids for our cleaning service in SF. One humanoid for 60 minutes is $30, two are $60.







You can book a cleaning at https://t.co/Brl42KyISx. If you don’t have an invite code yet, join the waitlist. Timelapse at 5× speed (~40 minutes in real time). pic.twitter.com/lUbBT7Kjet — Alexander Koch (@alexkoch_ai) August 13, 2026

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας της Tau Robotics, ενώ οι υπεύθυνοι αναφέρουν πως όσοι δεν διαθέτουν ακόμη κωδικό πρόσκλησης μπορούν να εγγραφούν στη λίστα αναμονής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της startup, Alexander Koch, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η λειτουργία των ανθρωποειδών ρομπότ μέσα σε έναν χώρο.

Το βίντεο έχει επιταχυνθεί 5 φορές, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι η διαδικασία που παρουσιάζεται αντιστοιχεί σε περίπου 40 λεπτά πραγματικού χρόνου.

Οι εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση από το πώς θα μπορούσε να μοιάζει το μέλλον των οικιακών εργασιών, με ένα ανθρωποειδές ρομπότ να αναλαμβάνει μέρος της καθημερινής λίστας με τις δουλειές του σπιτιού.

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