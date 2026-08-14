Ισπανία: Ζει μόνος σε "χωριό φάντασμα" - Ποιο το μήνυμά του

Σε μια ορεινή περιοχή της Καταλονίας, ένα μικρό χωριό που κάποτε είχε κατοίκους παραμένει σχεδόν έρημο. Ο Τομάς Μπαγέστε, όμως, αποφάσισε πριν από 12 χρόνια να εγκατασταθεί εκεί και να προσπαθήσει να το αναγεννήσει.

Ο 64χρονος είναι σήμερα ο μοναδικός κάτοικος του Σολανέλ, ενός χωριού που ανήκει στον δήμο Μοντφερέρ ι Καστελμπό της Λιέιδα και εγκαταλείφθηκε πλήρως το 1972.

Από 180 κατοίκους, ένας

Το Σολανέλ είχε φτάσει να αριθμεί περίπου 180 κατοίκους τον 19ο αιώνα, όμως σταδιακά ερήμωσε, ακολουθώντας την πορεία πολλών μικρών αγροτικών περιοχών της Ισπανίας.

Ο Μπαγέστε επέλεξε να εγκατασταθεί εκεί όχι απλώς για να απομακρυνθεί από τη ζωή στην πόλη, αλλά για να συμμετάσχει ενεργά στην αποκατάσταση του χωριού. «Βλέπεις κάποιες πέτρες που κλαίνε και άλλες που έχουν σταματήσει να κλαίνε. Αυτές είναι που έχουν ανακατασκευαστεί», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την προσπάθεια αναστήλωσης των παλιών κτιρίων. Για τον ίδιο, η ζωή σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό απαιτεί διαφορετική νοοτροπία. «Όποιος έρχεται να ζήσει σε αυτά τα μέρη πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι έρχεται για να ζήσει, όχι για να φύγει, αλλά για να χτίσει κάτι. Και αυτό είναι θεμελιώδες», τονίζει.

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Παρά τις δυσκολίες, θεωρεί ότι η ζωή εκεί μπορεί να είναι οικονομικά διαχειρίσιμη. «Είναι εύκολο να ζεις εδώ με ένα επίδομα 480 ευρώ, δεν υπάρχει πού να τα ξοδέψεις», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παρά την ερήμωση, το Σολανέλ διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των ορεινών κατοικιών, ενώ τα λιθόστρωτα δρομάκια του έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτα. Στην περιοχή υπάρχουν επίσης η διαδρομή προς το Cortal de Prades και προϊστορικά μεγαλιθικά κατάλοιπα, μεταξύ των οποίων μενίρ.

Μετά από 12 χρόνια παραμονής, ο Μπαγέστε πιστεύει ότι παρόμοια χωριά μπορούν να αποκτήσουν ξανά ζωή, αρκεί να βρεθούν άνθρωποι πρόθυμοι όχι μόνο να εγκατασταθούν σε αυτά, αλλά και να συμμετάσχουν στην αποκατάσταση και στα κοινά τους.

πηγή: gazzetta.gr

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