Βουλγαρικά Μ.Μ.Ε: Τι γράφουν για τις αναμετρήσεις ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Ο ΟΦΗ παρουσιάζεται σήμερααπό τα Βουλγαρικά Μ.Μ.Ε ως το «τελευταίο εμπόδιο» της ΤΣΣΚΑ για τη League Phase του Europa League.

Το βουλγαρικό Gong γράφει ότι η ΤΣΣΚΑ θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του Κυπέλλου και του Super Cup Ελλάδας, ΟΦΗ. Το πρώτο παιχνίδι είναι 20 Αυγούστου στην Κρήτη και η ρεβάνς 27 Αυγούστου στη Σόφια.



Το Sportal.bg τονίζει ιδιαίτερα την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ, σημειώνοντας ότι η ομάδα του Ηρακλείου κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας.



Υπάρχει όμως και μια σημαντική λεπτομέρεια: οι Βούλγαροι δεν θεωρούν την ΤΣΣΚΑ αουτσάιντερ απέναντι στον ΟΦΗ. Τα σημερινά δημοσιεύματα μιλούν για «βατό» ή τουλάχιστον αντιμετωπίσιμο αντίπαλο, αλλά αναγνωρίζουν ότι ο ΟΦΗ είναι πολύ πιο δύσκολη περίπτωση από όσο ίσως φαινόταν αρχικά.

Το Topsport χαρακτήρισε τον ΟΦΗ, αντίπαλο που μπορεί να αποκλειστεί.



Μετά το χθεσινό 1-3 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τα βουλγαρικά ΜΜΕ είναι περισσότερο συγκεντρωμένα στην πρόκριση της ΤΣΣΚΑ παρά στον ίδιο τον ΟΦΗ. Η ΤΣΣΚΑ πέρασε με συνολικό 4-3 και εξασφάλισε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέχρι τα Χριστούγεννα.



Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον ΟΦΗ: οι Βούλγαροι αναφέρουν τον Ααρόν Ισεκά, πρώην επιθετικό της ΤΣΣΚΑ, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στον ΟΦΗ.

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