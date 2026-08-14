Νετανιάχου: Σάλος στη Βρετανία με την αναφορά σε «Ισλαμική Δημοκρατία»

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Έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία προκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη σαρκαστική αναφορά του στη χώρα ως «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας», κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ισραηλινό στρατιωτικό ραδιόφωνο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε τη δήλωση σε podcast του Galei Tzahal (Army Radio), όταν η συζήτηση στράφηκε στη Βρετανία και στην αλλαγή της στάσης της απέναντι στο Ισραήλ τις τελευταίες δεκαετίες.

Μιλώντας για τον Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, και τον εγγονό του ιστορικού Βρετανού πρωθυπουργού, Ουίνστον Σπένσερ Τσόρτσιλ, ο Νετανιάχου θυμήθηκε ότι είχαν καλύψει τον Πόλεμο των Έξι Ημερών με τρόπο ιδιαίτερα θετικό για το Ισραήλ.

«Προσπαθήστε να βρείτε κάτι τέτοιο σήμερα στη Βρετανία, την οποία θα μπορούσατε να αποκαλέσετε Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας», είπε γελώντας.

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε εάν θεωρεί ότι το ίδιο συμβαίνει πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά.

Netanyahu on Britain:







You might call Britain the "Islamic Republic of Britain."







Someone said that the first Islamic republic with nuclear weapons will be the Islamic Republic of Britain.







We’re making sure there won’t be another one—you know, in Iran. pic.twitter.com/EmLpSvYtxu — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

«Η πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι η Βρετανία»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας ότι «κάποιος είχε πει» πως η πρώτη ισλαμική δημοκρατία που θα διαθέτει πυρηνικά όπλα θα μπορούσε να είναι η Βρετανία.

«Η πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας», σχολίασε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ φροντίζει «να μην υπάρξει άλλη μία στο Ιράν».

Η φράση, πάντως, δεν ήταν επινόηση του Νετανιάχου.

Παρέπεμπε σε δήλωση που είχε κάνει το 2024 ο σημερινός αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, όταν ήταν ακόμη γερουσιαστής και υποψήφιος αντιπρόεδρος.

Ο Βανς είχε αφηγηθεί τότε ότι συζητούσε με φίλο του ποια θα μπορούσε να είναι η πρώτη «ισλαμιστική χώρα» που θα αποκτούσε πυρηνικά όπλα, αναφέροντας αρχικά το Ιράν ή το Πακιστάν και καταλήγοντας σαρκαστικά στη Βρετανία «από τότε που ήρθαν οι Εργατικοί στην εξουσία».

Ο Πιρς Μόργκαν τον αποκάλεσε «ηλίθιο»

Η επανάληψη της φράσης από έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό προκάλεσε πολύ πιο έντονες αντιδράσεις.

Ο γνωστός Βρετανός παρουσιαστής Πιρς Μόργκαν αντέδρασε οργισμένα, χαρακτηρίζοντας τον Νετανιάχου «ηλίθιο» (idiot). Κριτική ήρθε όμως και από το εσωτερικό του Ισραήλ.

Watch Rabbi Dickbrain lose his marbles over the statement Fuck Israel. You can see the devil trying to break through his face as he melts down. Piers Morgan looks disgusted. Rightfully so. pic.twitter.com/8mHpPCeuEH — DannyKPolitics (@DannyKPolitics) August 13, 2026

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Άβι Ντεμπούς, από το κόμμα των Δημοκρατών, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι συμπεριφέρεται ανεύθυνα απέναντι σε μία χώρα με σημαντικό διεθνή ρόλο.

«Είσαι πρωθυπουργός, έχεις ευθύνες και κάθεσαι και κάνεις αστεία για τη Βρετανία, ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας έξι φορές μεγαλύτερο από το Ισραήλ», δήλωσε.

Νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ – Βρετανίας

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Βρετανία είναι ήδη τεταμένες, καθώς η κυβέρνηση των Εργατικών έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια σαφώς πιο επικριτική στάση απέναντι σε αρκετές επιλογές της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου επισήμανε στη συνέντευξη ότι η φιλοϊσραηλινή διάθεση που, κατά την άποψή του, χαρακτήριζε κάποτε τη βρετανική δημόσια συζήτηση έχει πλέον εξαφανιστεί.

Η επιλογή του, ωστόσο, να χρησιμοποιήσει τον χαρακτηρισμό «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας» προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο επειδή αφορά έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους του Ισραήλ στην Ευρώπη, αλλά και επειδή συνδέει ευθέως τη σημερινή Βρετανία με την πολιτική και θρησκευτική ταυτότητα του Ιράν.

Το περιστατικό προσθέτει έτσι ένα ακόμη επεισόδιο στη διπλωματική ένταση μεταξύ Λονδίνου και Ιερουσαλήμ, σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το Ισραήλ αναζητά διεθνή πολιτική υποστήριξη.

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