Δήμος Μαλεβιζίου: Τιμήθηκε η μνήμη των 35 Εθνομαρτύρων του Σάρχου

Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Σάρχου τίμησαν τη μνήμη των 35 κατοίκων του χωριού που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, κατοίκων του χωριού αλλά και συγγενών των θυμάτων.

«Ογδόντα δύο χρόνια από τότε που η ναζιστική θηριωδία σημάδεψε ανεξίτηλα αυτό το όμορφο και περήφανο χωριό του Μαλεβιζίου, το Σάρχο. Στεκόμαστε σήμερα στον τόπο του μαρτυρίου με συγκίνηση και βαθύ σεβασμό. Δεν συγκεντρωθήκαμε μόνο για να ανακαλέσουμε ένα τραγικό γεγονός του παρελθόντος. Συγκεντρωθήκαμε για να αποδώσουμε τιμή στους νεκρούς, να αναμετρηθούμε με την ιστορική μας ευθύνη και να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας ότι η μνήμη τους δεν θα σβήσει. Ως Δήμος Μαλεβιζίου, έχουμε καθήκον να προστατεύουμε αυτή την ιστορική παρακαταθήκη. Να στηρίζουμε την έρευνα και την τεκμηρίωση, να ενισχύουμε τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας και να κρατούμε ζωντανή τη σύνδεση των παιδιών μας με τους τόπους και τους ανθρώπους της θυσίας.», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας στο χαιρετισμό του.

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