Στη Σόφια ο Κόντης – Κατασκόπευσε την ΤΣΣΚΑ πριν από τις ''μάχες''ΟΦΗ (βίντεο)

Ταξίδι-αστραπή στη Σόφια για τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ έβαλε αμέσως μπροστά την ευρωπαϊκή προετοιμασία της ομάδας του. Ο τεχνικός των Κρητικών βρέθηκε στο «Βασίλ Λέφσκι» και παρακολούθησε από κοντά τη ρεβάνς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Κόντης δεν έχασε χρόνο. Με τον ΟΦΗ να έχει μπροστά του πλέον την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα play off του Europa League, ο προπονητής των Κυπελλούχων Ελλάδας θέλησε να αποκτήσει ιδία άποψη για τον αντίπαλο, βλέποντας από την εξέδρα κάθε λεπτομέρεια της αναμέτρησης.

Η ΤΣΣΚΑ είχε πάει στη ρεβάνς με μεγάλο πλεονέκτημα, μετά το εντυπωσιακό 3-0 του πρώτου αγώνα στο Τελ Αβίβ. Ωστόσο, στο «Βασίλ Λέφσκι» η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική. Η Μακάμπι επικράτησε με 3-1 και έφτασε πολύ κοντά σε μια μεγάλη ανατροπή, πριν τελικά οι Βούλγαροι κρατήσουν την πρόκριση με συνολικό σκορ 4-3.

Με το βλέμμα στις αδυναμίες της ΤΣΣΚΑ

Για τον Κόντη, το αποτέλεσμα ήταν λιγότερο σημαντικό από την εικόνα. Ο τεχνικός του ΟΦΗ είχε την ευκαιρία να δει ζωντανά τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ΤΣΣΚΑ, τον τρόπο ανάπτυξής της, τις επιθετικές της επιλογές αλλά και τα προβλήματα που παρουσίασε όταν η Μακάμπι αύξησε την πίεσή της.

Το γεγονός ότι η ΤΣΣΚΑ προηγήθηκε με συνολικό σκορ 3-0 από το πρώτο παιχνίδι, αλλά χρειάστηκε να περάσει μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά στη ρεβάνς (ηττήθηκε με 3-1 στη Σόφια), είναι ένα στοιχείο που ασφαλώς δεν πέρασε απαρατήρητο από τον προπονητή του ΟΦΗ.

Η εικόνα της βουλγαρικής ομάδας απέναντι στη Μακάμπι έδωσε στον Κόντη πολύτιμα αγωνιστικά δεδομένα, τα οποία πλέον θα μεταφερθούν στην προετοιμασία των Κρητικών για την πρώτη αναμέτρηση.

Από το Super Cup… κατευθείαν στην ΤΣΣΚΑ

Η κίνηση του Κόντη δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο ίδιος την ευρωπαϊκή πρόκληση.

Μόλις λίγες ώρες νωρίτερα είχε πανηγυρίσει με τους ποδοσφαιριστές του την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο ίδιος είχε ήδη στρέψει το βλέμμα του στην Ευρώπη, έχοντας δηλώσει ότι από την επόμενη ημέρα το μυαλό της ομάδας θα ήταν στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και το απέδειξε στην πράξη.

Αντί για ξεκούραση και πανηγυρισμούς, ο Κόντης βρέθηκε στη Σόφια για να παρακολουθήσει τον αντίπαλο του ΟΦΗ από την εξέδρα.

Μαζί με έναν παλιό γνώριμο του ΟΦΗ

Στο πλευρό του Κόντη στο «Βασίλ Λέφσκι» βρέθηκε και ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ, ο Βούλγαρος πρώην ποδοσφαιριστής που φόρεσε για έξι χρόνια τη φανέλα του ΟΦΗ και γνωρίζει καλά τόσο την κρητική ομάδα όσο και το βουλγαρικό ποδόσφαιρο. O 51χρονος σήμερα Ντεγιάνοφ είχε αγωνιστει 8 χρόνια στην ΤΣΣΚΑ, πριν πάρει μεταγραφή για τον ΟΦΗ.

Η ώρα της ανάλυσης

Ο Κόντης έχει στα χέρια του τις δικές του σημειώσεις από τη ζωντανή παρακολούθηση της ΤΣΣΚΑ και μαζί με το επιτελείο του θα αναλύσει όλα όσα είδε στη Σόφια.

Η ΤΣΣΚΑ έδειξε ότι διαθέτει ποιότητα και επιθετικές λύσεις, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε αδυναμίες όταν βρέθηκε υπό έντονη πίεση. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει ο ΟΦΗ. Η πρώτη μάχη των δύο ομάδων πλησιάζει και ο Χρήστος Κόντης έχει ήδη κάνει το πρώτο… scouting από κοντά.

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