Βασιλιάς Κάρολος: Αυτά είναι τα 2 προϊόντα καθημερινής χρήσης που απαγορεύει στα ανάκτορα

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Η λειτουργία των βασιλικών κατοικιών ακολουθεί αυστηρούς κανόνες, ακόμη και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Σύμφωνα με πρώην εργαζόμενη στα ανάκτορα, ορισμένα αντικείμενα έχουν αποκλειστεί για πρακτικούς λόγους.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα υγρά μαντηλάκια, καθώς προκαλούσαν συχνές βλάβες στο παλιό υδραυλικό δίκτυο. Η Simmons εξήγησε ότι η απόφαση για την απαγόρευσή τους ελήφθη μετά τη διαπίστωση ότι δεν διασπώνται όπως το χαρτί τουαλέτας

Το δεύτερο είναι τα αρωματικά κεριά, τα οποία φέρεται να αποφεύγονται λόγω των ουσιών που απελευθερώνουν στον αέρα.

Οι συγκεκριμένες επιλογές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποτελούν μέρος της προσεκτικής διαχείρισης και συντήρησης των ιστορικών βασιλικών ανακτόρων.

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