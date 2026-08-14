Πυρά Λατινοπούλου κατά Μαξίμου: «Τελείωσε ο τσίγκος, τελείωσε το επιτελικό κράτος»

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Έντονη κριτική ασκεί η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της κυβέρνησης, με αφορμή την αδυναμία έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων λόγω έλλειψης των απαραίτητων υλικών (τσίγκου), συνδέοντάς την γενικότερα με τα ζητήματα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του «επιτελικού κράτους».

Περιληπτικά σχολιάζει τις σοβαρές ελλείψεις σε πινακίδες κυκλοφορίας προκαλούν προβλήματα στην ταξινόμηση και παράδοση νέων οχημάτων, με πολίτες να περιμένουν ακόμη και μήνες για να παραλάβουν αυτοκίνητα που έχουν ήδη αγοράσει και εξοφλήσει.

Το πρόβλημα καταγράφεται από το 2025 και, παρά τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών, οι ελλείψεις συνεχίστηκαν και το 2026. Διευθύνσεις Μεταφορών είχαν επισημάνει την ανάγκη έγκαιρου εφοδιασμού, ενώ οι διαδικασίες προμήθειας φέρεται να αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες.

Πιο αναλυτικά:

Δεν μπορούν να βγάλουν ούτε πινακίδες κυκλοφορίας!

Η Ελλάδα του 2026 έχει φτάσει στο σημείο όπου ένας πολίτης μπορεί να έχει αγοράσει και εξοφλήσει το αυτοκίνητό του, να πληρώνει φόρους και δόσεις δανείου, αλλά να μην μπορεί να το παραλάβει επειδή το κράτος δεν έχει πινακίδες!

Και όχι, δεν πρόκειται για ανέκδοτο.

Λείπει ο τσίγκος!

Το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε χθες. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφονταν ελλείψεις, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ξεκαθάριζε ότι οι Διευθύνσεις Μεταφορών δεν είχαν καμία ευθύνη και ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν τις είχε εφοδιάσει με τις απαραίτητες πινακίδες, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις.

Τον Μάιο η κατάσταση είχε γίνει τόσο τραγελαφική ώστε ιδιοκτήτες περίμεναν τρεις μήνες για να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους, ενώ στη Λάρισα τον Απρίλιο ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα.

Και τον Ιούλιο, οι διαθέσιμες πινακίδες φέρονταν να επαρκούν μόλις μέχρι το τέλος του μήνα!

Αυτή δεν είναι «γραφειοκρατική καθυστέρηση».

Είναι κυβερνητική ανικανότητα.

Γιατί όταν γνωρίζεις εδώ και σχεδόν έναν χρόνο ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν περιμένεις να τελειώσει ο τσίγκος για να ανακαλύψεις ότι χρειάζεσαι πινακίδες.

Όταν γνωρίζεις ότι χιλιάδες πολίτες αγοράζουν αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, φροντίζεις να υπάρχει απόθεμα, διαγωνισμός, προμήθεια και εναλλακτικό σχέδιο.

Δεν αφήνεις έναν ολόκληρο μηχανισμό να παραλύσει και μετά εμφανίζεσαι ως «σωτήρας» επειδή έστειλες μερικές δεκάδες χιλιάδες πινακίδες από τη μία υπηρεσία στην άλλη.

Μάλιστα, το πρόβλημα συνδέθηκε και με δυσλειτουργίες στις διαδικασίες προμήθειας και διαγωνισμών, ενώ είχαν επιχειρηθεί ακόμη και απευθείας αναθέσεις ως προσωρινή λύση.

Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις:

• Πότε ακριβώς γνώριζε το Υπουργείο ότι εξαντλούνται οι πινακίδες;

• Γιατί δεν υπήρχε επαρκές απόθεμα ασφαλείας;

• Γιατί οι Περιφέρειες προειδοποιούσαν και το Υπουργείο δεν έλυνε εγκαίρως το πρόβλημα;

• Γιατί οι διαδικασίες προμήθειας κατέρρευσαν;

• Πόσοι πολίτες πλήρωσαν αυτοκίνητα που δεν μπορούσαν να παραλάβουν;

• Πόσα οχήματα και μοτοσικλέτες έμειναν αταξινόμητα;

• Ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει την «ψηφιακή Ελλάδα» σε Ελλάδα που δεν μπορεί να παράγει ένα κομμάτι μετάλλου με δύο γράμματα και τέσσερις αριθμούς.

Μας μιλούν για τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακό κράτος και «επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης».

Και την ίδια ώρα ο πολίτης ακούει:

«Δεν έχει πινακίδα. Τελείωσε ο τσίγκος».

Αυτό δεν είναι επιτελικό κράτος.

Είναι κράτος που λειτουργεί με το “βλέποντας και κάνοντας”.

Η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ απαιτεί άμεση ενημέρωση των πολιτών, πλήρη διαφάνεια για τις διαδικασίες προμήθειας και απόδοση πολιτικών ευθυνών.

Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει η καραμέλα ότι «για όλα φταίνε οι προηγούμενοι, οι υπηρεσίες, οι διαγωνισμοί, οι καθυστερήσεις και η αγορά».

Όταν κυβερνάς επί επτά χρόνια, δεν μπορείς να φταίνε για όλα οι άλλοι.

Και σίγουρα δεν μπορεί να φταίει…

Ο τσίγκος!

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